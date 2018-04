dnes 15:16 -

Projekt plynovodu Nord Stream 2 nemôže pokračovať bez objasnenia úlohy Ukrajiny ako tranzitnej trasy pre prepravu plynu z Ruska do Európy. Vyhlásila to v utorok nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá ako sa zdá, zaujala tvrdší postoj k ruskému projektu.

"Dala som veľmi jasne najavo, že projekt Nord Stream 2 nie je možný bez objasnenia budúcej úlohy Ukrajiny ako tranzitnej krajiny," povedala na spoločnej tlačovej konferencii v Berlíne s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.

"Takže môžete vidieť, že to nie je len ekonomická otázka, ale je potrebné zvážiť aj politické hľadisko," dodala.

Plynovod Nord Stream 2 by mal viesť z Ruska cez Baltické more do Nemecka. Po jeho dokončení sa zdvojnásobí ročná kapacita už existujúceho plynovodu Nord Stream, ktorým Rusko prepravuje 55 miliárd metrov kubických suroviny.

Východoeurópske a pobaltské štáty sa obávajú, že druhá vetva plynovodu cez Baltické more by mohla zvýšiť závislosť Európy od dodávok ruského plynu a oslabiť úlohu Ukrajiny ako tranzitnej trasy. Nemecko spolu s ďalšími odberateľmi ruského plynu v severnej Európe doteraz tento projekt podporovali.

Merkelová dodala, že v pondelok telefonicky hovorila aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorému povedala, že nie je možné, aby Ukrajina pre Nord Stream 2 stratila význam ako tranzitná krajina.