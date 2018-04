Sankcie USA zrazili akcie ruského hlinikárenského koncernu Rusal o vyše 40 %

dnes 12:01 -

Akcie ruského hlinikárenského koncernu Rusal sa v pondelok prepadli o vyše 40 % na 1,5-ročné minimum. Dôvodom sú sankcie, ktoré USA uvalili na ruských oligarchov a ich spoločnosti.

Spojené štáty v piatok (6.4.) uvalili sankcie na 17 predstaviteľov ruskej vlády, ale aj na sedem ruských oligarchov a 12 spoločností, ktoré kontrolujú. Podľa predstaviteľov USA Washington zaviedol sankcie voči nim za profitovanie zo "škodlivých aktivít" Ruska po celom svete, ako sú aktivity Moskvy na Kryme či na východe Ukrajiny, ďalej podpora sýrskeho prezidenta Bašára Asada a ako dodali USA, počítačové útoky a pokusy o rozvrátenie demokracie na Západe.

Sankcie tak zasiahli aj ruský hlinikárenský koncern Rusal. Akcie sa v pondelok prepadli o 41,8 % na najnižšiu úroveň od októbra 2016. Už v piatok klesli akcie Rusalu o 16 %.

Vedenie spoločnosti oznámilo, že situáciu stále vyhodnocuje a nevylučuje, že by mohla spôsobiť firme určité problémy v súvislosti s niektorými záväzkami voči veriteľom. Problémom pre Rusal a iné firmy spadajúce pod sankcie USA je, že na základe rozhodnutia amerického ministerstva financií sa investori spadajúci pod jurisdikciu USA vlastniaci akékoľvek aktíva sankcionovaných firiem, musia týchto aktív do 7. mája zbaviť. Okrem Rusalu sa to týka aj firiem EN+ a GAZ.