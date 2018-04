Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu sa posunula vyššie nad 67 USD/barel

dnes 8:16 -

Po poklese zhruba o 2 % na záver minulého týždňa sa ceny ropy v pondelok stabilizovali a cena Brentu sa posunula vyššie nad 67 USD za barel (159 litrov).

V závere minulého týždňa na ceny ropy zapôsobilo niekoľko faktorov, najvýraznejšie zvýšenie napätia medzi USA a Čínou, keď americký prezident Donald Trump vyzval amerického obchodného splnomocnenca, aby zvážil ďalšie dovozné clá na čínske výrobky v hodnote 100 miliárd USD. Prípadná realizácia ďalších sankčných ciel by podľa ekonómov znamenala obchodnú vojnu medzi najväčšími ekonomikami sveta, čo by výrazne zasiahlo do vývoja svetového hospodárstva.

Okrem toho ceny ropy negatívne ovplyvnili aj informácie o zvýšení počtu aktívnych ropných vrtov v USA v minulom týždni na vyše 3-ročné maximum. Podľa spoločnosti Baker Hughes sa počet aktívnych ropných vrtov v USA zvýšil minulý týždeň o 11 na 808. To znamená najvyšší počet aktívnych vrtov od marca 2015.

V pondelok sa však ceny mierne posilnili. Trhy momentálne sledujú vývoj v Sýrii, najmä po správach, že americká armáda odpálila rakety na leteckú základňu sýrskych vládnych síl. USA však útok popreli.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 7.21 h SELČ o 32 centov na 67,43 USD (55,12 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy s májovým kontraktom zaznamenala rast o 28 centov na 62,34 USD za barel.