Nemocnica v Kežmarku už má priestory pre pohotovosť

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Kežmarku odsúhlasili Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. Dr. Fischera na prevádzku ambulancie pohotovostnej služby. Nemocnicu teraz čaká podpis zmlúv so všeobecnými lekármi, ktorí budú pohotovostnú službu zabezpečovať, ak chce uspieť vo výzve ministerstva zdravotníctva.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. sa vo výberovom konaní vyhlásenom Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR uchádza o prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Predpokladom zapojenia sa do výzvy bolo zabezpečenie vhodných priestorov. “Vzhľadom na to, že priestory v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra sú nepostačujúce, požiadali sme mesto o prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera 7, v Kežmarku, ktoré zodpovedajú požiadavkám a sú schválené pracoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,” uviedol pre agentúru SITA riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.

Súčasný prevádzkovateľ ambulancie pohotovostnej služby, združenie LSPP n. o., podal vo februári žiadosť o výpoveď z nájmu z predmetných priestorov a nezapojil sa do výzvy MZ. V súčasnosti mu plynie výpovedná lehota z nájmu.

Nemocnicu teraz čaká podpis zmlúv so všeobecnými lekármi, ktorí budú zabezpečovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu, podpísané by mali byť najneskôr do 30. júna. Ak vo výzve uspejú, s prevádzkou ambulancie by mali začať od 1. júla tohto roka. Pacienti by zmenu prevádzkovateľa pohotovosti nemali pocítiť, lekárska služba prvej pomoci bude zabezpečená kontinuálne.