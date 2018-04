Tranzit plynu cez Ukrajinu môže výrazne klesnúť, tvrdí šéf Gazpromu

dnes 13:31 -

Po dokončení plynovodov Turkish Stream a Nord Stream 2 môže objem ruského plynu prepravovaného cez územie Ukrajiny klesnúť na 10 až 15 mld. kubických metrov ročne. Vyhlásil to generálny riaditeľ ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom Alexej Miller, ktorého citovala v stredu tlačová agentúra TASS.

„Dodávky pre tie európske krajiny, ktoré hraničia s Ukrajinou, budú samozrejme pokračovať cez Ukrajinu. Objem tohto tranzitu ale bude oveľa nižší, pravdepodobne 10 až 15 mld. kubických metrov ročne,“ povedal Miller pre televíznu stanicu Pervyj kanal. Ako dodal, existujúci kontrakt s Ukrajinou si vyžiada revíziu, čo musí byť predmetom rokovaní.

Dohodu o vybudovaní plynovodu Turkish Stream, ktorý má prepravovať ruský plyn popod Čierne more do Turecka a ďalej na trhy Európskej únie podpísali Turecko a Rusko v októbri 2016. S jeho výstavbou začal Gazprom v máji 2017. Prvá vetva má dodávať plyn na turecký trh a druhá krajinám na juhu a juhovýchode Európy. Každá vetva má mať rovnakú kapacitu 15,75 mld. kubických metrov plynu ročne. Dodávky prostredníctvom plynovodu by mali začať koncom roka 2019.

Plynovod Nord Stream 2 má dopravovať zemný plyn z Ruska priamo do Nemecka a tým obísť tradičné prepravné trasy cez Ukrajinu a Slovensko. Povolenie na výstavbu a prevádzku úseku plynovodu Nord Stream 2 v nemeckých vodách Baltského mora vydalo Nemecko koncom marca.

