Výdavky na stavebné projekty v USA vo februári mierne vzrástli

dnes 17:16 -

Výdavky na stavebné projekty v USA sa vo februári zvýšili len mierne. To ukazuje, že aj keď americké hospodárstvo solídne rastie, zatiaľ sa to nepremietlo do zrýchlenia výstavby domov a infraštruktúry.

Podľa najnovších údajov ministerstva obchodu USA sa výdavky na stavebné projekty vo februári zvýšili medzimesačne o 0,1 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,27 bilióna USD (1,03 bilióna eur).

V medziročnom porovnaní stavebné výdavky vo februári vzrástli o 3 % pred očistením od inflácie.

Nízka miera nezamestnanosti a solídna dôvera podnikov aj spotrebiteľov podporili nárast hotelovej a kancelárskej výstavby, ale výdavky na výstavbu elektrickej rozvodnej siete a na cesty klesli. Celkovo sa výdavky na vládou financované projekty vo februári znížili o 2,1 %. A v oblasti rezidenčnej výstavby, najväčšej samostatnej kategórie, vzrástli o 0,1 %.