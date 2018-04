Peking zaviedol od pondelka sankčné clá na 128 produktov USA

dnes 11:16 -

Čína odpovedala na sankčné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa na jej export ocele a hliníka do Spojených štátov. Na 128 amerických produktov sa vzťahujú 15- až 25-% sankčné clá, aké zaviedol Biely dom na obe čínske komodity. V nedeľu (1.4.) to oznámilo ministerstvo financií v Pekingu. Americký portál MSN uviedol, že rozhodnutie vstupuje do platnosti hneď v pondelok.

Čínske sankčné clá platia okrem iného aj na víno, bravčové mäso a výrobky z neho, na výrobky z hliníka, čerstvé i sušené ovocie, oceľové rúry. Dovoz amerických produktov do Číny by mal po tejto pekinskej odpovedi Američanom zdražiť v tomto roku o 3 miliardy USD. (2,44 miliardy eur).

Pre Američanov je čínsky trh s mäsom tretím najvýznamnejším na svete. Vlani naň exportovali produkty za 1,1 miliardy USD. V roku 2017 vyviezli USA potraviny do Číny za takmer 20 miliárd USD. Sankcie najviac postihnú farmárov v regiónoch, ktoré v prezidentských voľbách hlasovali prevažne za Trumpa.

Čína zatiaľ odpovedala Washingtonu len na jeho sankčné clá na oceľ a hliník.

Z Číny ešte neprišla konkrétna odpoveď na hrozbu Bieleho domu, že dovozy z Číny zaťaží clom až v hodnote 60 miliárd USD. Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer ich zavedenie odôvodnil nečestnými čínskymi obchodnými praktikami a krádežami duševného vlastníctva Američanov. Zoznam produktov, na ktoré bude platiť ohlásené clo, má byť vypracovaný do dvoch mesiacov.

Peking na sklonku minulého týždňa vyzval Washington, aby nepokračoval v zavádzaní ďalších ciel na jej produkty. Chce sa vyhnúť ďalšej eskalácii sporu s USA. Ale nemá strach pred obchodnou vojnou s nimi.

Experti uviedli, že Peking môže odpovedať na nové clá Bieleho domu oveľa silnejšie. Jediným výsledkom obchodnej vojny medzi dvoma najsilnejšími ekonomikami sveta budú len vzájomné škody a straty globálnej ekonomiky.