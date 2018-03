Skupina PPF kupuje aktíva Telenoru v štyroch krajinách

dnes 11:46 -

Investičná skupina PPF sa dohodla s nórskou spoločnosťou Telenor na kúpe jej telekomunikačných aktív v strednej a východnej Európe. Za mobilných operátorov v Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore a Srbsku zaplatí 2,8 mld. eur. Spoločnosť o tom informovala v stredu prostredníctvom tlačovej správy. Dokončenie transakcie, ktorá podlieha schváleniu príslušnými regulačnými úradmi, spoločnosť očakáva tento rok v júni.

Transakciou skupina PPF získava úplnú kontrolu nad mobilným operátorom Telenor v spomínaných krajinách, a tiež právo používať meno Telenor do prvej polovice roku 2021, ako aj nehnuteľnosti využívané na prevádzku spoločnosti. “Skupina PPF týmto nákupom rozširuje svoje telekomunikačné portfólio o štyri ďalšie krajiny a realizuje tak svoj dlhodobý zámer stať se stredne veľkým európskym operátorom. Chceme využiť naše skúsenosti a posilniť pozíciu na trhu,“ uviedol Ladislav Bartoníček, akcionár skupiny PPF zodpovedný za oblasť telekomunikácií.

Telenor je poskytovateľom telekomunikačných a mobilných služieb v Škandinávii, strednej a východnej Európe a v Ázii s obratom za uplynulý rok 125 mld. nórskych korún (NOK) a so 178 miliónmi klientov. V oblasti strednej a východnej Európy je aktívny 25 rokov. Na maďarský trh spoločnosť vstúpila v roku 1994 prostredníctvom operátora Pannon. Následne svoje pôsobenie rozšírila v roku 1996 do Čiernej Hory, a to kúpou operátora Mobi 063, a v roku 2006 do Srbska. V roku 2013 vstúpila na bulharský trh akvizíciou operátora Globul. Ku koncu roka 2017 poskytoval mobilný operátor Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore a Srbsku svoje služby viac ako 9 miliónom klientov a zamestnával takmer 3 500 ľudí.

PPF Group vlastní 81,1 % akcií operátora O2 Czech Republic, ktorý pôsobí v Českej republike a na Slovensku. Skupina je zároveň 100-percentným majiteľom najväčšieho českého správcu telekomunikačných sietí CETIN.