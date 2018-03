Trump chce uvaliť dovozné clá na čínsky tovar v hodnote okolo 60 miliárd USD

dnes 10:31 -

Zamerať sa chce najmä na technologický a telekomunikačný sektor. Uviedli to dva zdroje, ktoré o tejto otázke diskutovali so zástupcami americkej administratívy. Podľa tretieho zdroja by sa clá mohli zaviesť "vo veľmi krátkom čase".



Trump chce potrestať čínske firmy pôsobiace v informačných technológiách za politiku Pekingu voči americkým technologickým firmám, ktorú považuje za neférovú. Okrem toho dlhodobo kritizuje vysoký obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi.



Aj keď by sa clá mali týkať najmä telekomunikácií, technológií a spotrebnej elektroniky, jeden zo zdrojov pre agentúru Reuters uviedol, že nie je vylúčené ich rozšírenie na ďalšie sektory a zoznam by mohol obsahovať až stovku rozličných produktov. Navyše, Trumpova administratíva uvažuje aj o obmedzení v oblasti investícií, podrobnosti však zatiaľ nie sú známe.

Podľa servera Politico úrad amerického obchodného splnomocnenca predložil minulý týždeň Trumpovi návrh ciel v hodnote okolo 30 miliárd USD, podľa Trumpa to však bolo málo. Neskôr sa tento objem zvýšil na zhruba 60 miliárd USD, pričom sa diskutuje aj o širšej škále tovarov.



Trump vyvolal nervozitu vo svete už v minulých dňoch, keď oznámil zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka. Zatiaľ však čo clá na dovoz ocele a hliníka nie sú v prípade Číny považované za príliš veľký problém, zavedenie priamych ciel voči krajine už môže viesť k veľmi tvrdej reakcii Pekingu.



"Ak to bude vážne, Čína prijme odvetné kroky," povedal Derek Scissors, expert inštitútu American Enterprise Institute na vzťahy s Čínou. Ako dodal, "otázkou je, či USA potom prijmú odvetné kroky na odvetné kroky Číny.



Viacerí ekonómovia sa obávajú, aby Trumpove ambiciózne plány v oblasti dovozných ciel nezasiahli aj taký tovar, ako je oblečenie, obuv či hračky. To by priamo pocítili bežní Američania. Ako uviedli zástupcovia amerického maloobchodu, tu by už nešlo o luxusné kašmírové svetre, ale o bavlnené tričká, džínsy a topánky, ktoré nosia deti do školy.