Na Slovensku ide málo peňazí na železnice, preto kvalitou zaostávajú

dnes 14:01 -

Na Slovensku neexistuje podľa Spoločenstva európskych železničných podnikov a manažérov infraštruktúry (CER) strategický prístup k financovaniu infraštruktúry, ktorý by dával dostatočné prostriedky železnici na to, aby sa mohla rozvíjať.

Podľa riaditeľa CER Libora Lochmanna je napríklad v európskych krajinách v priemere pomer pri financovaní ciest a železníc 60 k 40 percentám. Na Slovensku je to 90 % do ciest a 10 % do železníc. "To je pochopiteľne málo a dôsledkom toho je zaostávanie kvality železničnej infraštruktúry voči zvyšku Európy," opísal Lochmann v pondelok (12.3.) na medzinárodnej konferencii Železnica v 21. storočí, ktorú v Bratislave organizovala Železničná spoločnosť Slovensko.

Podľa neho ide na cesty viac peňazí z eurofondov než na železnice, a rovnako nie je dostatok financií na železničnú dopravu ani z národných prostriedkov, čiže z rozpočtu.

CER je zároveň zástancom otvorenia železničného trhu pre viacerých dopravcov. "Tam, kde sa objavia ďalší dopravcovia, aj keby to malo byť v objeme 5 - 7 %, tak to okamžite zvýši úroveň služieb u dominantného operátora," opísal Lochmann. Stačí sa podľa neho pozrieť do Rakúska alebo do Českej republiky, kde sú vysúťažené niektoré linky.

Čo sa týka cestovania vlakom zadarmo pre študentov a dôchodcov, ktoré funguje na Slovensku, Lochmann si nemyslí, že je to dobré. "Naozaj si nemyslím, že čokoľvek, čo je zadarmo, je dobré. Pretože každá služba musí mať svoju cenu pre toho, kto si ju kupuje. Pokiaľ sa niečo poskytuje zadarmo, vedie to k devalvácii tej služby ako takej," opísal. Samozrejme, vyššie zľavy majú podľa jeho slov význam najmä pre sociálne slabšie skupiny.