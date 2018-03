Produkcia zlata v Austrálii dosiahla vlani 18-ročné maximum, rast má pokračovať

dnes 15:46 -

Produkcia zlata v Austrálii by tento rok mohla vzrásť na rekordnú úroveň. Tieto odhady podporuje fakt, že v roku 2018 by sa malo spustiť viacero nových projektov. Uviedla to v nedeľu austrálska poradenská spoločnosť v tomto sektore Surbiton Associates.

Produkcia zlata v krajine, ktorá je po Číne druhým najväčším producentom tejto komodity na svete, vzrástla v roku 2017 o tri tony na 301 ton (zhruba 9,7 milióna uncí). To je najvyšší objem produkcie od roku 1999. Prispeli k tomu viaceré nové projekty, uviedol v správe Surbiton Associates.

Vzhľadom na to, že v roku 2018 sa začnú realizovať ďalšie projekty a počet tých, ktoré budú uzatvorené, nie je veľký, dá sa očakávať, že tento rok padne nový rekord. Ako uviedla šéfka Surbiton Associates Sandra Closeová, tento rok počítajú so zvýšením produkcie zlata o ďalších zhruba 20 ton.

"Predpokladáme, že historický rekord Austrálie v produkcii zlata, ktorý bol zaznamenaný v roku 1997, a to na úrovni 314 ton, bude tento rok prekonaný," povedala Closeová.