Nemecká ministerka životného prostredia požaduje prestavbu dieselových áut

Nemecká ministerka životného prostredia Barbara Hendricksová naďalej požaduje technickú prestavbu starších dieselových áut, aby sa zabránilo zákazu ich vjazdu do miest.

Nie každý si môže "dovoliť nové auto"," povedala Hendricksová v piatok (2. 3.) v nemeckom parlamente. Automobilky spôsobili znečistenie ovzdušia v mestách a nemôžu sa jednoducho zbaviť zodpovednosti. "Potrebujeme nielen softvérové aktualizácie, ale aj technickú prestavbu dieselových áut, ktorá výrazne zníži emisie oxidov dusíka a umožní, aby mohli naďalej jazdiť do centier miest."

Hendricksová dúfa, že konečne všetci začnú ťahať za jeden povraz, aby aj napriek odporu automobiliek presadili prestavby dieselov na novšie emisné normy. Spolková ministerka životného prostredia to požaduje už dlho. "Očakávam, že ak nebol ten tlak v uplynulých rokoch dostatočne veľký, teraz by mohol byť," uviedla vzhľadom na rozsudok Spolkového správneho súdu, ktorý v utorok (27. 2.) rozhodol, že nemecké mestá budú môcť v rámci boja proti znečisťovaniu ovzdušia zakázať autám s naftovým motorom vjazd na ich územie.

Cieľom spolkovej vlády je, aby zákazy vjazdu áut nemuseli vstúpiť do platnosti, zdôraznila Hendricksová. Dodala, že v diskusii o dieseloch ide o zdravie ľudí a nie je namierená proti vodičom ani automobilovému priemyslu. "Ak sa nám podarí urobiť z tejto krízy šancu, výrazne to zlepší kvalitu života v našich mestách."

Automobilka Volkswagen je skeptická voči návrhu ministerky na prestavbu starších dieselových áut. Nemá nič proti tomu, ale nemôže dovoliť vysoké náklady. Navyše by prestavba zrejme negatívne ovplyvnila výkon vozidiel, uviedol šéf koncernu Matthias Müller.

"Nebudem teraz tvrdiť, že to vylučujem," povedal v piatok Müller, ale vyjadril pochybnosti o tomto zámere. Cena za prestavbu starších dieselových motorov sa môže pohybovať v pásme od 1500 do 7000 eur na auto a vývoj a testovanie nového systému na zníženie emisií by podľa Müllera trval 2 až 3 roky. Dodal, že autá by mohli mať po prestavbe vyššiu spotrebu, čo by zasa zvýšilo emisie kysličníka uhličitého a malo vplyv na daň z motorových vozidiel.

Z 15 miliónov dieselových áut na nemeckých cestách len 2,7 milióna plní poslednú emisnú normu Euro-6. Firma Evercore ISI odhaduje, že prestavba 6 miliónov vozidiel plniacich normu Euro-5 by celkovo stála 14,5 miliardy eur.