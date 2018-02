Talianske dlhopisy zažili najhorší týždeň roka, kvôli blížiacim sa voľbám

Zdroj: Reuters

Ešte pred pár týždňami sa zdalo všetko v poriadku, vďaka silnejšej ekonomike eurozóny, zvyšovaniu ratingu, ochabnutiu rizík rozpadu eurozóny a slabnutiu protieurópskej rétoriky populistických strán. Ale týždeň pred voľbami, sa na trhoch objavilo znepokojenie, ktoré viedlo k podvýkonnosti talianskeho dlhu a zisky si opäť pripisuje bezpečné prístavisko menom nemecký bund.



Výnosnosť 10-ročných štátnych dlhopisov v Taliansku odráža rastúcu nervozitu v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami, naplánovanými na 4. marca. Najnovšie prieskumy verejnej mienky totiž poukazujú na zastúpenie parlamentu, v ktorom žiadna strana alebo koalícia nezíska väčšinu na vytvorenie vlády. Analytici očakávajú krátkodobú volatilitu, ktorá by mohla mať dopad na dlhopisové aj akciové trhy.

Výnosnosť 10-ročných dlhopisov v Taliansku vzrástla o 2 body na úroveň 2,09 percenta. Za tento týždeň by to malo byť ďalších 10 bázických bodov, čo je podľa údajov Tradewebu najväčší týždenný nárast od decembra.







Tým sa prehĺbil rozdiel medzi výnosmi talianskych dlhopisov a výnosmi referenčného emitenta z eurozóny – Nemecka, na približne 140 bodov, čo je najviac od januára tohto roka. Ide o ukazovateľ, ako investori vnímajú relatívne riziká krajiny. Začiatkom februára bol rozdiel 126 bázických bodov, čo je najvyššia hodnota za viac ako rok.

"Ak si vezmeme spready výnosov dlhopisov, naznačuje to dôveru vo výsledok talianskych volieb," povedal J Patrick Bradley, viceprezident Brandywine Global. "To je prekvapujúce vzhľadom na neistotu výsledku."

Väčšina dlhopisov v eurozóne v piatok klesla, pričom 10-ročný výnos nemeckého Bundu bol na úrovni dva a pol týždňového minima, na úrovni 0,67 percenta.







Analytici situáciu dávajú do súvislosti s upozorneniami predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera, ktorý varoval pred rizikami v Taliansku. "Niektoré dávno zabudnuté šablóny sa vracajú na eurový trh s dlhopismi. Bundy zažívajú rallye, zatiaľ čo Taliansko sa vypredáva," uviedol pre Reutersstratég Commerzbank Christoph Rieger. "Junckerove volebné upozornenie sa skôr javí ako výhovorka než ako vysvetlenie, ale podčiarkuje to, že trhy by v nasledujúcich dňoch mali byť čoraz viac nervózne, kedy sa voľby budú čoraz častejšie objavovať na titulných stranách novín."