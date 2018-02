Budúcnosť patrí mladým: Dvojičky sa obuli aj do 80-ročného kritika kryptomien

Zdroj: CNBC;NYT

Foto: SITA/AP

dnes 11:46 -

Medzi staršiu generáciu, ktorá otvorene kritizuje digitálne meny patrí napríklad investor Warren Buffett, šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová, alebo generálny riaditeľ JPMorgan Jamie Dimon. Winklevoss vyhlásil, že ich negatívny prístup je spôsobený nedostatočnou predstavivosťou. Jeho brat Cameron Winklevoss dodal, že mladí by radšej mali vo svojom portfóliu softvér ako hardvér, čo znamená že by dali prednosť bitcoinom pred zlatom.

Televízia CNBC požiadala dvojčatá, aby objasnili, čo presne znamená, že niektorí ľudia sú príliš starí na to, aby pochopili kryptomeny. "Keď starnete, mozog stratí v určitom momente svoju plasticitu a dostanete sa do mantinelov svojho sveta," povedal Tyler Winklevoss. "Vstupujete do svojho ohraničeného sveta, kde ste naučení, že peniaze, to sú tie zelené papieriky, alebo drahý kov. Začne byť pre vás mätúce, či to, čo je pre vás známe, alebo to, čo používate, je aj skutočné. Je to aj rámec, ktorý bol vložený do vášho mozgu, povedzme keď ste mali 65-70 rokov a možno v niektorých prípadoch by sa dalo hovoriť že až vo veku 80 rokov. Je ťažké vnímať a premýšľať nad niečím novým. Ak patríte medzi takýchto jednotlivcov, status quo je pre vás naozaj dobré."





Winklevoss povedal, že na svete je veľa ľudí, ktorí nemajú prístup k banke a že kritici kryptomien sú často z "privilegovanej menšiny". "Ak zájdete do Afriky, otvárajú sa tam pobočky JPMorgan a ponúka bankovníctvo ľuďom, ktorí služby bánk nevyužívajú? “



Platobný systém je podľa Winklevossovcov "pokazený" a kryptomeny predstavujú spôsob, ako ho opraviť. "Najväčší vtip je, že za najrýchlejší spôsob, ako dostať peniaze z New Yorku do Londýna, je naskočiť na lietadlo s vreckom hotovosti, pretože ak sa v piatok večer pokúsite o prevod, do utorka to tam nebude," povedal Winklevoss. "Predstavte si, že váš e-mail budete mať k dispozícii od pondelka do piatku od 9.00 do 17.00 hod. Možno by ste to privítali, ak máte trochu zdravého rozumu, ale je smiešne, že peniaze nefungujú tak, ako funguje e-mail. To všetko dokáže zmeniť bitcoin a kryptomeny."

Postoj Winklevossovcov ku kryptomenám nie je prekvapujúci. Dvojičky v roku 2008 famózne urovnali svoj spor s Markom Zuckerbergom v súvislosti s tvrdením, že mu ukradli myšlienku sociálnej siete. Dnes sa intenzívne angažujú vo svete kryptomien a hovorí sa o nich, že sú to prví bitcoinoví miliardári. Preto aj ten optimizmus. Cameron Winklevoss povedal, že cena bitcoinu by mohla jedného dňa dosiahnuť 40 –násobok jej súčasnej hodnoty.







S tým určite nesúhlasí profesor počítačových vied na University of Columbia Steven Bellovin. Upozorňuje, že technológia blockchain je stále plná chýb. "Kryptomeny sú nedokončeným pokusom, ktorý unikol do reálneho sveta," tvrdí. Kritikou nešetrí ani odborník na kryptografiu Matt Blaze pôsobiaci na University of Pennsylvania. Podle neho sú kryptomeny kombináciou Ponziho schémy a náboženského fanatizmu prevedeného do digitálneho sveta. Ako inak by sa dalo vysvetliť šialenstvo, ktoré sa strhne v momente, a niekto vypustí z úst výraz kryptomena alebo blockchain.