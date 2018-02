Nezrovnalosti na osobnom účte v 2. pilieri je možné si overiť

dnes 9:46 -

Občania, ktorí nájdu nezrovnalosti vo výpisoch, ktoré im v súčasnosti posielajú dôchodkové správcovské spoločnosti spolu s informáciou o nasporených prostriedkoch, majú možnosť overiť si priamo v Sociálnej poisťovni dôvod nepostupovania príspevkov poisťovne na ich osobný účet. Kontaktovať môžu informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne telefonicky alebo e-mailom.

"Najčastejším dôvodom nepostupovania príspevkov je nesplnenie si oznamovacích povinností v minulosti. Najpočetnejšou skupinou, ktorej sa to týka, sú mamičky, ktoré sa ako poistenci štátu neskoro odhlásili v Sociálnej poisťovni z dôchodkového poistenia z dôvodu starostlivosti o dieťa, napríklad pri nástupe do zamestnania. Tak sa stalo, že im určitý čas Sociálna poisťovňa neoprávnene postupovala príspevky aj ako poistencovi štátu aj ako zamestnancovi. Po zistení tejto skutočnosti im postupovanie príspevkov do 2. piliera pozastavila, a to až dovtedy, kým príspevky postúpené sporiteľkám navyše Sociálna poisťovňa nezúčtuje," vysvetľuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Podľa jeho slov by v budúcnosti k podobným nezrovnalostiam dochádzať nemalo, keďže od 1. 1. 2018 platí, že v uvedených situáciách odhlasuje mamičky z dôchodkového poistenia automaticky Sociálna poisťovňa.