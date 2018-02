Čierny deň na americkej burze: Investori sa zľakli nového šéfa FEDu, dopomhla aj inflácia.

Zdroj: ČTK;CNBC;marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 9:13 -

Širší index S & P 500 klesol o 4,1 percenta a index technologického trhu Nasdaq sa znížil o 3,78 percenta. Na poklesu akciového trhu sa veľkou mierou podieľali napríklad energetické, bankové a priemyselné podniky, informovala agentúra AP.







V porovnaní so svojim tohtoročným maximom oslabil Dow Jones o 8,5 percenta. Širší index S & P 500 klesol o 7,8 percenta.

"Panika sa už začína prejavovať, čo je neuveriteľné, keď o tom vážnejšie premýšľate," povedal Michael Yoshikami, generálny riaditeľ spoločnosti Destination Wealth Management pre televíziu CNBC. "S & P sa obchoduje na úrovni, kde bol niekedy v decembri, takže to nie je, že by sme sa snažili o návrat o celých 12 mesiacov. Myslím, že investori sú pochopiteľne nervózni, pravdepodobne ide o naprogramované obchodovanie."











Biely dom je v o svojom oficiálnom stanovisku dosť strohý. "Vždy nás znepokojujú poklesy na akciovom trhu, ale zároveň dôverujeme ekonomický fundamentom."



Podľa zdrojov blízkych Bielemu domu, je americký prezident Donald Trump naštvaný na Dow Jones Industrial Average za jeho strmý pád. Dow sa podľa prezidentových slov k hlave štátu v posledných dňoch chová "veľmi nefér". "Prezident je stále viac presvedčený, že Dow nakope za jeho tím," uviedol jeden zo zdrojov z Bieleho domu. "Sledovanie sýto červených údajov o DJIA v rohu televíznej obrazovky kazí priemerne 11 hodín prezidentovho pracovného dňa." Tieto správy ale americký prezident rázne odmietol. Určite by nevyžadoval rezignáciu najstaršieho burzového indexu, ktorý doteraz fungoval, ale z jeho slov bolo jasne cítiť opovrhovanie. " Dow Jones Industrial robí hanbu a mal by sa hlboko, skutočne hlboko hanbiť," utrúsil Trump.





Index volatility, respektíve strachu, VIX, zaznamenal najväčší jednodenný nárast v histórii, keď pridal 115 percent. "Ťažko povedať, prečo trhy až takto spanikárili a úplne stratili hlavu. Išlo zrejme o konjunkciu viacerých faktorov od odrazu výnosov na dlhopisoch, čo vyvolalo obavy z vysokých valuácií, cez spustenie stop loss príkazov následne až po zrútenie všetkých stratégií založených na nízkej volatilite,“ vysvetľuje Stanislav Pánis, analytik J&T banky.







Iní vinia za rozpad trhu Fed. Centrálna banka po svojom zasadnutí minulý týždeň poznamenala, že inflácia sa zdá byť na vzostupe. To prijal trh ako výzvu. Vláda v piatok uviedla, že priemerné hodinové zárobky vzrástli v januári o 2,9 percenta, ide o najrýchlejší posun. Nálada investorov sa rýchlo obrátila, začali vnímať agresívnejší prístup centrálnej banky a vyhliadky na rýchlejší rast úrokových sadzieb.



Tu sú aj ďalšie vysvetlenia, prečo akcie tak masívne strácajú:

- pretože miera nezamestnanosti je nízka a stúpa tlak na mzdy, to sa postupne odrazí aj v profite marží,

- pretože silné ekonomické údaje prinútia Fed (čo ale platí aj pre ďalšie centrálne banky), aby sprísňovala menovú politiku rýchlejšie než sa očakávalo,

- pretože o kapitál na trhu sa bude musieť viac bojovať, americká vláda si plánuje tento rok rekordne požičiavať, pričom dopyt po jej dlhopisoch nemusí byť taký silný, ako na to boli USA zvyknuté v posledných dvadsiatich rokoch. Vyššie požadované výnosy sa odrazia aj v ocenení akcií. Kapitál môže byť drahší.

"Je to najčernejší deň pre akciové trhy za posledné roky,“ takto označil voľný pád index Dow Jones v deň keď sa úradu americkej centrálnej banky FEDu ujal jej nový prezident Jerome Powell, analytik Daniel Saurenz z firmy Feingold Research. "Mnoho investorov skutočne prepadlo panike," povedal agentúre DPA riaditeľ portfólia spoločnosti QC Partners Thomas Altmann. Paniku okrem iného zvýšilo množstvo automatických predajných pokynov typu stop-loss, ktoré si držitelia akcií nastavajú. Aby zabránili najväčším stratám.



"Donedávna bol pokles cien akcií sprevádzaný poklesom výnosov na trhu s dlhopismi. Táto korelácia sa teraz obracia. Pri súčasných hodnoteniach, musíte hľadať bezpečný prístav, ale nie je kam sa skryť," komentuje situáciu na trhoch Bruce Bittles z Robert W. Baird & Co.



Na pokles amerických búrz nedali dlho čakať reakcie na burzách v Ázii. Výrazne stráca index japonskej burzy Nikkei, klesol o viac ako o päť percent, burza v Hongkongu stratila štyri percentá.





Austrálsky index S & P / ASX200 na začiatku dňa stúpol o 2,74 percenta. Analytik Ben Le BrunKe porovnával situáciu na burze v Sydney ku "skutočným krvavým kúpeľom". Agentúre DPA povedal, že neposilnili ani jediná jedna akcia.







Americké futures rozšírili straty v utorok cez noc. Na pozadí výrazných poklesov zaznamenaných v Ázii a USA klesli aj Európske akcie na začiatku obchodovania v utorok. Index FTSE stráca 2,48 %, DAX --2,96 % , CAC - 2,75 %. Po úvodnej hodine európskeho obchodovania sa sentiment na trhu mierne upokojuje. Širší index európskych akcií Stoxx600 znížil stratu na zhruba polovicu o 1,6 percenta, nemecký DAX 2 %, rakúsky index 2,7 %, Maďarský 1,8 %.



Samozrejme, na trhy nastala korekcia, rovnako, ako to urobili v prípade udalosti z 6. mája takmer pred ôsmimi rokmi. Ale škody by mohli byť pre psychiku kolektívneho investora značné. "Kľúčová vec, o ktorej si myslím, že si na ňu ľudia pamätajú, je, že trh sa hýbe veľmi rýchlo. To ale neznamená, že fundamenty sa menia tak rýchlo," hovorí Richard Bernstein, generálny riaditeľ spoločnosti Richard Bernstein Advisors. "To, čo dnes vidíme, je rekalibrácia investorov, že sme skutočne v záverečnej časti cyklu." S tým súhlasí aj Ray Dalio z Bridgewater Associates. "Podobné výprodeje sú typické pre záver rastového cyklu,“ hovorí.





Mnohé štúdie sa zamerali na cenové výkyvy, ktoré boli tak extrémne ako tento. Robin Greenwood, profesor financií a bankovníctva na Harvard Business School, Andrei Shleifer, profesor ekonómie na Harvardskej univerzite a Yang You z rovnakej univerzity zadefinovali bublinu ako prudkú cenovú tendenciu počas dvojročného obdobia, po ktorom nasledoval minimálne 40 % pokles v nasledujúcich dvoch rokoch. Keď je rast cien akcií na úrovni 100 % alebo viac, zistilo sa, že pravdepodobnosť kolapsu stúpa na 50 %. Ak je rast cien aspoň 150 %, pravdepodobnosť krachu je 80 %. Keď sú cenové runupy ešte väčšie, kolaps sa stáva "takmer istým".



Ako príklad by sa dal využiť vývoj bitcoinu voči americkému doláru. Koncom novembra 2017 si kryptomena 2000 % zisk za predchádzajúce dva roky, bolo "takmer isté", že bitcoin čaká krach. Bitcoin si aktuálne odpísal 65 % oproti decembru 2017



.

Nedávne posilnenie akciového trhu sa sotva zobrazuje ako výkyv v grafe bublín. Napríklad S & P 500 SPX dosiahol v januári 29-krát vysoký rast, o 48 % viac ako v ostatných dvoch rokoch. To sa podľa výskumníkov sotva premietne do výrazne zvýšenej pravdepodobnosti kolapsu. Aj keď sme dnes svedkami, že býčí trh už skončil a medvedí začal, údaje neukazujú na bublinu na trhu, ktorá by mala prasknúť práve teraz. "Na podobné výplachy už nie sme zvyknutí. Z dlhodobého hľadiska stále nejde o nič významné, ale z psychologického je to dosť podstatné," myslí si Quincy Krosbyová z Prudential Financial. "Otázkou zostáva, či investori, ktorí v posledných mesiacoch využili každý pokles na lacný nákup, sa opäť vynoria alebo zostanú zdržanliví," povedal agentúre AFP analytik trhu JJ Kinahan zo spoločnosti TD Ameritrade.