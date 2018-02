Za všetkým hľadaj ekonómiu: 4 tipy, ak sa vám nedarí zbaviť sa prebytočných kíl

Zdroj: hbswk.hbs.edu

Každé rozhodnutie, ktoré urobíme dnes, má svoje súčasné výnosy, ale aj budúce náklady, ktoré by sme pri našom výpočte "maximalizácie úžitku" mali prirodzene zohľadniť. Na to však často zabúdame. V skutočnosti preceňujeme krátkodobé výnosy svojich rozhodnutí a naopak podceňujeme ich dlhodobé náklady. To vysvetľuje, prečo často robíme veci, ktoré sú v rozpore s našimi dlhodobými záujmami. A to aj napriek tomu, že o tom vieme.



A teraz pohľad na chudnutie cez optiku behaviorálnej ekonómie. Určite si dokážete spočítať, že keď namiesto športovania zájdete do pizzerie, musí sa to nejako odraziť na vašej hmotnosti. Lenže napriek tomu, že ste si toho vedomí, tento problém sa už týka vášho "budúceho ja". A ten v súčasnosti nie je natoľko naliehavý, ako "súčasné ja, ktorému sa športovať nechce a má navyše hlad.

Behaviorálna ekonómia nie je o kritike prirodzených ľudských slabostí, snaží sa nešťastníkom so slabou vôľou pomôcť. V prípade chudnutia sa o to v rámci svojej štúdie pokúsila Carmen Nobelová z Harvard Business School.



Oneskorené doručenie

Objednajte si potraviny domov tak, aby sa k nim dostali s veľkým oneskorením, napríklad o týždeň. Štúdia uvádza, že s rastúcim časom medzi nákupom a jeho skutočným doručením, sa znížil počet objednávok účastníkov experimentu aj o počet položiek, ktoré iba "chcú". Sem patria rôzne druhy cukroviniek, slané krekry a podobne. Naopak narástol počet tých položiek, ktoré by nakupovať mali, teda napríklad zelenina a základné potraviny. Keď sa k vám cukrovinky a iné maškrty dostanú až za dlhší čas, už na ne nemusíte mať takú chuť a strácajú na svojej atraktivite.



Umelá záťaž

Vedci z Harvard Business School si tentoraz vybrali pre svoj experiment 67 študentov, aby ním poukázali na spojitosť medzi nosením ťažkého bremena na chrbte a pocitom viny. Výsledok pokusu ukázal, že čím ťažší batoh nosíte, tým viac previnilo sa cítite. A čím väčšiu vinu cítite, tým pravdepodobnejšie siahnete skôr po ovocí ako po sladkosti.





Zaručený motivátor

Peniaze fungujú ako motivačný prostriedok vo všetkých oblastiach nášho života. Platí to aj pri chudnutí. Výskumníci z Harvardskej obchodnej školy v rámci experimentu ponúkli skupine hospitalizovaných obéznych pacientov možnosť vyskúšať si nezvyčajnú hazardnú hru. Mohli si uložiť v určitých intervaloch malú časť peňazí do banku, pričom ich vklad sa zdvojnásobil, ak sa im podarilo dosiahnuť stanovenú hranicu zhodených kilogramov. Ak sa ale naopak cieľ splniť nepodarilo, o svoje peniaze prišli. Táto experimentálna skupina za sledované obdobie dosiahla podstatne väčšie posuny v chudnutí ako kontrolná skupina, ktorá nič podobné nehrala.



Potrebná ignorácia

Ak už hovoríme o motivácii, tá najčastejšia je cvičenie vo dvojiciach, alebo v skupine. Ak sa vám nechce, ten druhý vás presvedčí, že nie je dobré v nasadenom tempe prestávať. Štúdia, o ktorej píše Carmen Nobelová ale ukázal presný opak. Skôr to dopadne tak, že tí najlenivejší poškodia ostatných. Experiment sledoval skupinu kancelárskych zamestnancov, ktorí mali možnosť využívať bežecké trenažéry umiestnené priamo na ich pracovisku. Šesť mesiacov sledovali, koľko zo zamestnancov každý týždeň na trenažéri strávi. Účastníci boli rozdelení do troch skupín. Prvá skupina mala údaje iba o vlastnom využívaní stroja. Druhá už mala prístup aj k údajom jedného z kolegov. Tretia prístup k údajom štyroch kolegov. Závery štúdie ukázali, že ak môžeme sledovať výkony druhých, zvyčajne im prispôsobujeme aj tie svoje. Najviac trénovali tí, ktorí mali prístup len k svojim údajom. Zamestnanci, ktorí boli zaradení do tretej skupiny, mali tendenciu pridať sa k najmenej aktívnemu člán