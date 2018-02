Rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom potvrdila aj Fitch Ratings

dnes 22:16 -

Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Napodobnila tak agentúru Standard & Poor's, ktorá rating Slovenska potvrdila pred týždňom. Podľa ministerstva financií Fitch svoje rozhodnutie odôvodňuje najmä pokračujúcim silným hospodárskym rastom, stabilným prítokom zahraničných investícií a znižovaním verejného dlhu. Ako potenciálne riziko však vníma relatívne vysoké dlhové zaťaženie domácností na úrovni približne 40 % hrubého domáceho produktu.

Fitch Ratings pritom Slovensku na rok 2018 predpovedá hospodársky rast na úrovni 3,6 %, ktorý by sa v budúcom roku mal ďalej zrýchliť na 3,9 %. Tento rast má byť ťahaný nárastom investícií a silným domácim dopytom, na ktorý pozitívne vplýva aj vývoj na trhu práce. Vyššie súkromné investície by podľa agentúry v strednodobom horizonte mali zvýšiť exportnú kapacitu Slovenska a zlepšiť tak aj saldo bežného účtu platobnej bilancie. Investície vo verejnom sektore by mali rásť tiež, a to najmä vďaka nárastu čerpania fondov Európskej únie.

Ako dodáva rezort financií, agentúra Fitch Ratings očakáva ďalšie znižovanie deficitu verejných financií, ktorý by mal v budúcom roku klesnúť pod úroveň 1 % hrubého domáceho produktu. Nižší deficit bude mať kladný vplyv aj na znižovanie celkového dlhového zaťaženia Slovenska, ktoré by malo podľa odhadov agentúry už v tomto roku klesnúť pod hranicu 50 % hrubého domáceho produktu.

Konkurenčná agentúra Standard and Poor's (S&P) potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom len v piatok 26. januára. Táto agentúra svoje rozhodnutie opierala o silný hospodársky rast, stabilné verejné financie a nízky verejný dlh. Na vylepšenie ratingu však bude podľa S&P musieť Slovensko popracovať v oblastiach, kde zaostáva. Agentúra podľa ministerstva financií poukazuje napríklad na nižší hrubý domáci produkt na obyvateľa v porovnaní s priemerom Európskej únie, pretrvávajúce regionálne rozdiely, ako aj na potrebu ďalších investícií do školstva a zdravotníctva. Rovnako upozornila na rýchle zadlžovanie domácností.