Stomiliardový kryptoošiaľ: Tajomný mladík prevádzkuje webstránku, ktorá dokáže ovplyvňovať kurz

Zdroj: WSJ

Foto: thinkstock;SITA/AP

dnes 0:21 -

Chezova stránka má neočakávaný vplyv v oblasti kryptomien. Dôkazom je, ako sa 7. januára rozhodla odstrániť obchodnú aktivitu juhokórejských búrz zo svojich cenotvorných algoritmov. Dôvodom bolo, že ceny z týchto búrz boli výrazne a trvalo vyššie ako v iných krajinách. Niektorí hráči sa domnievali, že kórejské burzy umelo nafukovali cenu bitcoinu. Bez ponuky a dopytu z Južnej Kórei zrazu ceny na stránkach coinmarketcap.com klesli. Napríklad cena Ripple sa prepadla v rámci obchodovania skokom z 3,40 USD na 2,60 USD.





Ako v skutočnosti táto internetová stránka funguje, známe nie je. Chez sa neobťažoval vopred oznámiť chystanú zmenu. Len málokto, ak vôbec niekto mimo stránky vedel, prečo sa to udeje. Obchodníci sa snažili navzájom varovať prostredníctvom sociálnych sietí. Mnohí netajili rozhorčenie. "Toto rozhodnutie je skutočne rozpačité a nezodpovedné," napísal používateľ na Reddit pod pseudonymom "vilnius2013".

Táto stránka "spôsobila prepad trhu," napísal Mati Greenspan, analytik brokerskej firmy eToro. "Za seba a za všetkých, ktorí toto čítajú, navrhujem, aby sme túto internetovú stránku okamžite bojkotovali." Zdá sa, že táto výzva nedopadla na úrodnú pôdu. Stránka coinmarketcap.com sa v celosvetovom rebríčku stránok hodnotených Amazonom dostala na 117. miesto. Deň pred rozhodnutím vypustiť kórejské kryptoburzy bola na 142. mieste. Coinmarketcap.com sa zaradila vyššie, než väčšina amerických spravodajských webových stránok, a dokonca vyššie než Alibaba.com, významná čínska maloobchodná stránka, ktorá sa umiestnila na celosvetovej úrovni na 174. mieste. A to je už obdivuhodný výkon pre spoločnosť, ktorá nemá firemnú kanceláriu, ani žiadny jasný komunikačný kanál smerom k vonkajšiemu svetu, okrem Twitter a Facebook účtov. Táto webová stránka nezverejňuje žiadnych predstaviteľov spoločnosti ani neposkytuje žiadny kontakt nad rámec e-mailu pre všeobecnú podporou.

Podstatnú časť na masívnom raste popularity Chezovej stránky má nepochybne šialená rally kryptomien za posledný rok. Okrem bitcoinu. Teda tých, ktoré sa označujú za alternatívne, teda altcoins. Coinmarketcap.com uvádza ceny pre viac ako 1100 z nich, od Etherea, druhej najcennejšej kryptomeny, až po AppleCoin, ktorá mala nedávno trhovú kapitalizáciu podľa stránky len na úrovni 23 dolárov.





The Wall Street Journal oslovil emailom Cheza, ktorého meno bolo uvedené vo verejných záznamoch ako vlastníka spoločnosti. Na margo toľko prepieraného kroku sa vyjadril nasledovne. "Našim cieľom bolo a je stále zostať neutrálnym a presným zdrojom pre krypto komunitu. Spoločnosť sa rozhodla urobiť zmenu svojho cenového algoritmu v noci z nedele 7. januára,“ napísal Chez, hoci zostáva nejasné kedy toto rozhodnutie vstúpilo do platnosti. V pondelok ráno už boli ceny na webovej stránke pre Bitcoin, Ethereum, Ripple a desiatky ďalších kryptomien náhle podstatne nižšie, o 15 a viac percent. V tom čase ešte niektorí poukazovali na skutočnosť, že je za tým priravovaný juhokórejský krok, preveriť veľké komerčné banky v krajine ako a nakoľko využívajú kryptomeny. Následne však, v pondelok popoludní newyorského času, vydala spoločnosť CoinMarketCap vyhlásenie na Twitteri, v ktorom oznámila, že "vylúčila niektoré kórejské burzy zo svojich cenových výpočtov kvôli extrémnym rozdielom cien od zvyšku sveta a obmedzenej možnosti arbitráže".

Chez vo svojom e-mailu pre The Wall Street Journal napísal, že "mnohí používatelia sa sťažovali na nepresné ceny", ale "neuvedomil si, aký veľký vplyv by mohlo mať vylúčenie kórejských búrz. Myslím, že trh sa v tom čase prepadal, takže načasovanie bolo dosť nešťastné," dodal.





CoinMarketCap je spoločnosť zaregistrovaná v New Yorku ako spoločnosť s ručením obmedzeným s adresou na Long Island City. Tam sa nachádza sedemposchodová bytová budova z hnedých tehál, ktorá bola postavená v priebehu posledných dvoch rokov. Chez je tam vedený ako rezident. Rovnaká adresa je uvedená aj vo verejných záznamoch o firmách prepojených s CoinMarketCap. Napriek tomu sa novinárom osobne s Chezom stretnúť nepodarilo. O rozhovor nemá záujem.



Bitcoin, ako hlavná kryptomena, bol vytvorený v roku 2009 ako softvérový program bežiaci v sieti počítačov, ale bez akejkoľvek ústrednej autority. Ako sieť rástla, vznikali on-line burzy, ktoré spájali kupujúcich a predávajúcich. Keďže všetky tieto burzy pracujú nezávisle, aj ich ceny sa tak môžu značne líšiť. Coinmarketcap.com zbiera všetky tieto informácie a vytvára jednu štandardnú cenovú ponuku, čo uľahčuje sledovanie údajov na rôznych burzách. Všeobecne sa vyhýba novinárskym článkom či analýzam. Namiesto toho sa stránka zameriava na údaje, snaží sa o zosúladenie celkovej trhovej hodnoty všetkých kryptomien a publikuje ich percentuálny podiel na trhu, ktorý tvorí bitcoin.

Podľa profilu na LinkedIn, Chez po absolvovaní bakalárskeho titulu z informatiky na Rochester Institute of Technology v roku 2009, pracoval v spoločnosti Lockheed Martin a Mediabistro, ktorá spravuje webové stránky pre novinárov. V tom istom roku, v ktorom spustil CoinMarket.com začala jeho spolupráca so softvérovou spoločnosťou Rocketrip, ktorá pomáha firmám riadiť výdavky na podnikanie. Spolupráca skončila v roku 2015. Kým Mediabistro potvrdil Chezovu predchádzajúcu prax, Lockheed a Rocketrip na otázku The Wall Street Journal neodpovedali.

Zdá sa, že spoločnosť CoinMarketCap zarába na predaji grafickej reklamy prostredníctvom Google Alphabet Inc. Vo formulári, prostredníctvom ktorého sa potenciálni inzerenti môžu zaregistrovať, sa píše, že objednávka kampane musí byť minimálne za 20 000 dolárov.