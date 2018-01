Z Bratislavy bude Ryanair lietať do Paríža celoročne

dnes 17:16 -

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bude z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave lietať do Paríža celoročne. Potvrdila to v stredu prostredníctvom tlačovej správy. Linku z Bratislavy do Paríža-Beauvais doteraz prevádzkovala len ako sezónnu linku počas letného letového poriadku od konca marca do konca októbra. Po novom ju bude prevádzkovať aj počas zimy. Linka z Bratislavy do Paríža-Beauvais bude v prevádzke dvakrát týždenne.

Letenky do nových destinácií si budú môcť záujemcovia zakúpiť už na budúci mesiac. Novinky súvisia podľa spoločnosti Ryanair s jej plánovaným rastom na francúzskom trhu. Celoročná linka do Paríža-Beauvais nie je jedinou novinkou, ktorú prináša dopravca Ryanair pre cestujúcich z Bratislavy. Koncom marca začne z Letiska M. R. Štefánika prevádzkovať štyri nové letecké linky, a to na Maltu, do Burgasu v Bulharsku, do Pafosu na Cypre a do Solúna v Grécku. Novú linku do Bologne otvoril Ryanair len vlani v októbri.

Ryanair bude počas letného letového poriadku, teda od konca marca 2018, prevádzkovať z Bratislavy 23 pravidelných liniek. Ide o Alghero, Atény, Barcelona-Gerona, Birmingham, Bologna, Brusel-Charleroi, Burgas, Korfu, Dublin, Edinburgh, Leeds-Bradford, Londýn-Stansted, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Miláno-Bergamo, Niš, Palma de Mallorka, Pafos, Paríž-Beauvais, Rím-Ciampino, Solún/Thessaloniki.