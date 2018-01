Prečo je pôžička priateľovi zlý nápad a ako z toho elegantne vykorčuľovať

Zdroj: the street

Už to nemusí byť bankovka jednorazovo vytiahnutá z peňaženky. Vďaka mobilným aplikáciám na prevod peňazí, ako je Venmo, Square, Paypal a či Google peňaženka, ktoré sú čoraz obľúbenejšie medzi mladšími, technicky zdatnejšími ročníkmi, nikdy nebolo ľahšie požičať kamarátovi nejakú tú sumičku do výplaty. Bohužiaľ, požičanie peňazí je neraz tou jednoduchšou časťou celého procesu. Horšie to býva s vrátením peňazí a teda aj zachovaním priateľstva.

Pozrime sa na štatistiky od Bank of America. V prieskume "Opäť priatelia" sa okrem iného zamerali na dopad pôžičiek pre priateľov. Z výsledkov vyplýva, že

- viac ako polovica spotrebiteľov prišla o priateľov v dôsledku nesplateného dlhu,

- až 77 % oslovených si myslí, že dlhy pôsobia negatívne na priateľstvo,

- viac ako dvaja z piatich (43 %) by ukončili priateľstvo s osobou, ktorá im nevráti peniaze,

- pre takmer tri štvrtiny oslovených je hranica dlhu, kedy už viac nepoznajú priateľa, na úrovni 500 dolárov alebo menej.

"Podľa našej štúdie sú peniaze vnímané ako kľúčový stresový faktor v rámci priateľstva. Kamaráti by si radšej zvolili akúkoľvek inú tému, nech už je to rodina, alebo aj ich aktuálna hmotnosť, len aby sa vyhli tomu, že sa reč obráti na peniaze," hovorí Meredith Verdoneová, šéfka marketingu Bank of America.

Ale dokázali by ste priateľovi odmietnuť, ak vás požiada aby ste mu šli za ručiteľa pri pôžičke? V nedávnom prieskume CreditCards.com oslovili vyše 2000 respondentov, ukázala sa, že až v 38 % prípadov museli pri nesplácaní pôžičiek nastúpiť ručitelia "pretože primárny dlžník sa na splácanie vykašľal."

Samotná myšlienka ochotne požičať priateľovi peniaze nie je tak stresujúca, ako keď nadíde čas, aby vám ich vrátil. Debaty o splatení dlhu spôsobujú napätie. "Respondenti sa v prieskume vyjadrili, že požiadať kamaráta, aby im vrátil peniaze, je na druhom mieste rebríčka najnepríjemnejších situácii, kvôli ktorým sú ochotní zabudnúť ako sa ich priateľ volá. Takéto vyhýbanie sa často vedie k ochladeniu vzťahov medzi priateľmi, keďže viac ako polovica respondentov uvádza stratu priateľa v dôsledku finančnej dlžoby," približuje Verdoneová





Čo z týchto prieskumov vyplýva? Ak vás osloví priateľ alebo dokonca rodinný príslušník a požiada o finančnú pomoc, mali by ste najskôr zvážiť výhody a nevýhody takéhoto kroku. Bohužiaľ, v úvero- priateľskej rovnici je zvyčajne viac "proti" než "pre".

"Existuje určitý scenár, ktorého sa je dobré držať, ak chcete poskytnúť pôžičku priateľovi," hovorí Thomas J. Henske, finančný poradca Lenox Advisors. "Je zriedkavosťou, že to skončí dobre."

Čo to presne znamená?



Prídete o svojho priateľa

Väčšinu záleží na výške dlhu, pre väčšie množstvo peňazí sa rozpadá nielen priateľstvo, ale neraz aj rodinný vzťah. "Pri výraznejších dlžných sumách pretrváva napätie medzi dvoma priateľmi až do momentu, kým sa dlh nezmaže," hovorí Henske. "Veriteľ má neraz tendenciu kontrolovať každý nákup dlžníka a premýšľa o tom, že ak si to môže dovoliť kúpiť, prečo mi nemôžu vrátiť peniaze, ktoré mi dlží?"





Nezískate peniaze späť, aj keď ich práve skutočne potrebujete

Riziko nesplatenia pôžičky od priateľa je v mnohých prípadoch krutá realita. "Dlh medzi priateľmi a rodinnými príslušníkmi môže viesť nielen k strate priateľa, pri veľmi nešťastnej situácii často prichádzate aj o svoje peniaze," hovorí Steven Millstein, zakladateľ Credit Zeal, spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti úverov. Ak sa priateľstvo naozaj skončí, bude veľké šťastia ak dostane svoje peniaze späť.

Vaše finančné zdravie môže byť ohrozené

Keď požičiavate kamarátovi veľké množstvo peňazí a on vám ich nevráti, mohlo by to znamenať riziko, že nebudete schopní splácať svoje účty alebo ich zaplatíte neskoro, čo je scenár, ktorý vás môže dostať do nepríjemnej finančnej situácie.



Ak sa napriek všetkému rozhodnete pomôcť priateľovi vo finančnej núdzi, mali by ste mať potrebnú právnu ochranu. Dohoda podpísaná pred notárom je určite viac, ako čokoľvek dohodnuté “per huba“.

Druhá rada znie: mali by ste požičiavať len toľko, o koľko ste ochotní prísť, ale k takejto pôžičke prvotne nepovažujete za dar. Darom sa stáva až v momente, keď sa nakoniec rozhodnete, že vám je priateľstvo prednejšie, než peniaze a dlh jednoducho zmažete bez toho, aby ste svoje peniaze niekedy uvideli.

A to je pravdepodobne aj najlepší postoj k požičiavaniu peňazí priateľom: nikdy neočakávať vrátenie hotovosti. "Ak požičiate peniaze priateľovi alebo rodinnému príslušníkovi, najlepšie urobíte, ak nebudete očakávať, že vám ich niekedy vráti," hovorí Ryan Stewman, výkonný riaditeľ spoločnosti Hardcore Closer. "Keď požičiate peniaze niekomu blízkemu, berte splácanie ako bonus," dodáva.