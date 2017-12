Vítame záujem IT firiem prispieť k vyššej kvalite štátnych IT projektov

dnes 12:46 -

Slovensko.Digital víta záujem IT Asociácie Slovenska a jej členských firiem o projekt Red Flags, ktorým široká odborná IT komunita hodnotí kvalitu štátnych IT projektov. Podľa zástupcov občianskeho združenia sú dodávateľské IT firmy jednou z dôležitých strán, ktorá by mala vykonať zmeny, aby sa neopakovali problémy z minulosti.

Štát investuje do informatizácie svojich služieb pre občanov stovky miliónov eur ročne. Už dnes sú známe nové IT projekty za viac ako 500 miliónov eur. Výsledky predošlých investícií však nie sú vždy pozitívne prijímané a okolo štátnych IT projektov sa množia problémy. Odborníci zo Slovensko.Digital sa preto rozhodli hodnotiť kvalitu nových zámerov metodikou Red Flags a upozorňovať na riziká, ktoré treba riešiť.

Združenie po spustení hodnotenia zaznamenalo záujem o projekt z viacerých strán. Jednou z nich bol sektor IT firiem, ktoré sa na projektoch informatizácie podieľajú.

"Vítame záujem IT Asociácie Slovenska o hodnotenia Red Flags. IT dodávatelia majú určite veľa poučení a priamych skúseností z minulosti, aj z vlastných projektov, ktoré dodávali. Z toho sa treba poučiť, zmeniť prístup do budúcnosti a tlačiť na vyššiu kvalitu štátnych IT projektov. Hodnotenia projektov pomocou Red Flags vznikajú na základe otvorenej a transparentnej diskusie odborníkov zo širokej IT komunity s bohatými skúsenosťami. Pri dohľade nad kvalitou projektu pomáha aj naša poradná komisia. Každý odborný názor v diskusii vítame," uviedol po stretnutí s ITAS Ján Hargaš z občianskeho združenia Slovensko.Digital.

Aj na základe kritických hodnotení cez Red Flags boli nedávno niektoré eurofondové IT projekty vrátené na prepracovanie.

"Cieľom informatizácie určite nie je vyčerpať eurofondy. Cieľom je prinášať úžitok pre občanov a na to potrebujeme kvalitne pripravené IT projekty. Ak nájdeme v projektoch relevantné riziká, budeme na ne upozorňovať a ak budú na základe Red Flags niektoré z nich zastavené, nevnímame to ako zmätok alebo spomalenie procesu informatizácie. Aj dnes sa ukazuje, že za nekvalitné projekty platíme vysokú daň. Európska únia pri pochybeniach tlačí na korekcie a verejnosť nie je spokojná s kvalitou štátnych služieb. To by sa do budúcnosti už nemalo opakovať a IT dodávatelia v tom majú svoj diel zodpovednosti a možnosť prispieť k zmene" doplnil Hargaš.