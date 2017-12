V Leopoldove postavia závod na výrobu bioetanolu druhej generácie

dnes 12:01 -

Na Slovensku vyrastie prevádzka na výrobu bioetanolu druhej generácie za 180 miliónov eur. V Leopoldove ju plánuje postaviť slovenský producent bioetanolu Enviral. Výstavba leopoldovského závodu sa začne v prvom kvartáli budúceho roku a v roku 2020 už bude pokusne vyrábať. Prevádzka zamestná priamo viac ako sto ľudí a nepriamo ďalšiu stovku v agrosektore. Vďaka spracovaniu prebytočnej slamy od slovenských dodávateľov bude využívať domáce obnoviteľné zdroje. Plánovaná ročná výrobná kapacita je 50 tisíc ton bioetanolu.

Spoločnosť Enviral, ktorá patrí do skupiny Envien Group, sa na jeseň tohto roku dohodla so švajčiarskou chemickou spoločnosťou Clariant na zakúpení inovatívnej technológie na výrobu celulózového biopaliva. „Výroba je náročný proces, ktorý vyžaduje najmodernejšie technológie na rozklad celulózy a následné získanie etanolu. Preto sme podpísali licenčnú zmluvu so švajčiarskou spoločnosťou o zakúpení patentovanej technológie na výrobu celulózového etanolu zo zvyškovej slamy na komerčnej báze,“ informoval generálny riaditeľ Envien Group Matej Sabol.

"Je to jej oficiálny vstup na trh a úspešné komerčné zhodnotenie tejto vysoko inovatívnej a udržateľnej technológie. Celulózový etanol má významný potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov," dodal člen výkonného výboru spoločnosti Clariant Christian Kohlpaintner, podľa ktorého je slovenská prevádzka jednou z prvých v Európe, ktorá začne komerčne vyrábať pokročilé druhogeneračné biopalivá.

Celulózový etanol je pokročilé udržateľné biopalivo s vysokou, viac než 90% úsporou emisií oxidu uhličitého oproti benzínu. Vyrába sa z poľnohospodárskych zvyškov, z časti obilnej slamy, ktorá neostáva na poliach.