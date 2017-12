Miera nezamestnanosti na Slovensku v novembri klesla pod 6 %

dnes 11:16 -

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu novembra tohto roka oproti októbru klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 5,95 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,83 percentuálneho bodu. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 162 087 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s októbrom ide o pokles o 5 191 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 76 293 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,19 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,16 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,05 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v novembri 196 055 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 4 217 osôb, v porovnaní s novembrom vlaňajška je to menej o 82 137 ľudí.