Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa priblížila k hranici 63 USD/barel

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári vzrástla do 7.55 h SEČ o 45 centov na 62,89 USD (53,59 eura) za barel (159 litrov). Napriek rastu sa však cena Brentu drží hlboko pod 2,5-ročným maximom, ktoré zaznamenala začiatkom tohto týždňa. Vtedy sa dostala až na 65,83 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od júna 2015. Reagovala tak na odstavenie kľúčového britského ropovodu Forties v Severnom mori, na ktorom sa objavili trhliny.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa zvýšila o 19 centov na 56,79 USD za barel.

Najnovšie ceny komodity reagovali na informáciu amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli za minulý týždeň o 5,1 milióna barelov. To znamená pokles už štvrtý týždeň po sebe. Znížili sa tak na 442,99 milióna barelov, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od októbra 2015.

Rast cien ale nebol výrazný. Brzdil ho totiž rast produkcie v USA. Tá sa od polovice minulého roka zvýšila o 16 % na 9,78 milióna barelov denne. To je najvyššia produkcia od začiatku 70. rokov.