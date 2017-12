AKTUALIZÁCIA - CENY: V novembri ceny na Slovensku medziročne stúpli o 1,9 %

dnes 15:16 -

Správa "CENY: V novembri ceny na Slovensku medziročne stúpli o 1,9 %" aktualizovaná o komentáre analytikov.

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Ceny na Slovensku zrýchlili tempo rastu aj v novembri. V jedenástom mesiaci dosiahla totiž medziročná inflácia meraná národnou metodikou 1,9 %, pričom v októbri to bolo 1,7 %. V priemere za jedenásť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,3 %. Medzimesačne sa ceny v novembri oproti októbru zvýšili o 0,3 %, pričom rovnakým tempom rástli aj v októbri. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ). “Slovensko v novembri vykázalo najvyššiu mieru medziročnej inflácie od marca 2013,” poznamenal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Na medziročnej báze vzrástli ceny potravín a nealkoholických nápojov o 6,5 %. “Takéto zdraženie nebolo na Slovensku za posledných päť rokov zaznamenané. Práve potraviny sa tak v novembri stali hlavným ťahúňom cenového rastu na Slovensku,” komentovala Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva. V decembri očakáva medziročný nárast cien potravín a nealkoholických nápojov v rozpätí 6 až 7 %.

Národná banka Slovenska predpokladá, že ponukový šok v cenách potravín v priebehu roka 2018 postupne začne odznievať. Na konci roka 2018 očakáva spomalenie medziročnej dynamiky cien spracovaných potravín. Ich vývoj by mal byť podľa centrálnej banky determinovaný vývojom na trhu práce, rastom miezd a stabilizovanejším vývojom cien agrokomodít.

Ceny dopravy stúpli v novembri medziročne o 3,9 %, reštaurácií a hotelov o 2,4 %, alkoholických nápojov a tabaku, zdravotníctva, rozličných tovarov a služieb zhodne o 2,2 %. Ceny v rámci rekreácie a kultúry sa zvýšili o 1,9 %, vo vzdelávaní to bol rast o 1,1 %, ceny odevov a obuvi sa zvýšili o 0,6 %. Klesli ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.

V medzimesačnom porovnaní vzrástli ceny v doprave o 0,9 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zdraželi o 0,8 %. Ceny potravín boli podľa analytika Tatra banky Tibora Lörincza v novembri ťahané najmä cenami vajec a tak skupina tovarov mlieko, syr a vajcia narástla medzimesačne o 4,7 %. Rozličné tovary a služby zdraželi medzimesačne o 0,4 %, odevy a obuv o 0,3 %, reštaurácie a hotely o 0,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 0,1 %. Znížili sa ceny alkoholických nápojov a tabaku a v zdravotníctve zhodne o 0,1 %. Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny v odboroch nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, pošty a spoje, rekreácia a kultúra, vzdelávanie.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v novembri dosiahla 2,8 %, kým v októbri predstavovala 2,5 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v novembri 1,7 %. V októbri bola na úrovni 1,4 %.

Koršňák predpokladá, že inflácia na Slovensku ani v decembri pravdepodobne ešte nedosiahne inflačný cieľ ECB, ktorý je tesne pod 2 %. “Očakávame, že dynamika jej medziročného rastu by sa nemala v porovnaní s novembrom zmeniť,” povedal Koršňák s tým, že v úvode roka už inflácia s najväčšou pravdepodobnosťou pokorí hranicu 2 %. Lörincz z Tatra banky predpokladá, že v decembri by malo byť medziročné tempo inflácie na podobných úrovniach ako v novembri. “Vzhľadom na odznenie viacerých šokov, či už potravinových alebo ropných z posledných rokov, očakávame v roku 2018 relatívne stabilnú infláciu, ktorá by sa mala hýbať tesne nad 2 % medziročne,” dodal Lörincz.