Británia si želá rovnaké obchodné vzťahy s EÚ, aké má teraz

dnes 14:31 -

Spojené kráľovstvo si želá, aby jeho obchodné vzťahy s Európskou úniou (EÚ) po vystúpení z bloku zostali "prakticky totožné" so súčasnými vzťahmi. Uviedol to britský minister obchodu Liam Fox.

Obchodná dohoda podobná súčasným podmienkam by zabezpečila plynulé prechodné obdobie, povedal Fox v rozhovore v Buenos Aires na okraj ministerskej schôdze Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

"Chcem vidieť úplnú a komplexnú dohodu o obchode, ktorá je čo najbližšia k tomu, čo máme dnes," povedal Fox, spojenec najznámejšieho stúpenca brexitu v britskej vláde, ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona. Ak by sa podarilo obom stranám uzavrieť veľmi otvorenú a liberálnu dohodu, ktorá by bola takmer totožná so súčasnými obchodnými praktikami, potom by podľa Foxa nebolo potrebné dlhé alebo komplikované prechodné obdobie.

Fox pripustil, že postoj Spojeného kráľovstva a EÚ k budúcej dohode je odlišný. Pripomenul však, že za normálnych okolností krajiny, ktoré sa chystajú uzavrieť dohodu o voľnom obchode, hľadajú rozdiely a snažia sa ich minimalizovať a potom dosiahnuť dohodu. Ale Británia a EÚ už majú nulové colné tarify a úplnú harmonizáciu predpisov. Môžu sa tak stať len dve veci: buď sa nič nezmení, alebo sa obe strany od seba viac vzdialia.

Ak nebude schválená žiadna dohoda o voľnom obchode, Spojené kráľovstvo bude nútené rokovať s EÚ o účte za rozvod, povedal Fox. Nebolo by múdre, keby EÚ predpokladala, že dostane zaplatené bez dohody, dodal.

Premiérka Theresa Mayová povedala poslancom v Dolnej snemovni britského parlamentu, že účet za rozvod sa podľa dohody z minulého týždňa bude pohybovať v pásme 35 až 39 miliárd libier (39,74 - 44,28 miliardy eur) a bude závisieť od obchodnej dohody.