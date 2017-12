Argentínsky minister J. Faurie je optimista, verí v dohodu Mercosuru s EÚ

dnes 8:46 -

Argentínsky minister zahraničných vecí Jorge Faurie vyjadril optimizmus v súvislosti s možným podpisom dohody o voľnom obchode medzi združením Mercosur a Európskou úniou (EÚ) do konca tohto mesiaca.

"Neviem, či bude podpísaná v stredu, alebo 21. decembra," povedal. "Čakáme na dohodu o smerniciach pre túto veľkú zmluvu. Samozrejme, potom budeme musieť pracovať na podrobnostiach," povedal Faurie na okraj 11. ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Buenos Aires.

Podľa nemenovaných zdrojov medzi niektoré sporné body, ktoré bránia finalizácii návrhu dohody, patria okrem iného aj otázky duševného vlastníctva. "Oba bloky vynakladajú veľké úsilie, aby dosiahli politickú dohodu," uviedol argentínsky minister poľnohospodárstva Luis Miguel Etchevehere pre denník La Nación.

Mercosur alebo Spoločný trh juhu (po španielsky Mercado Común del Sur) je regionálna dohoda o voľnom obchode medzi juhoamerickými krajinami Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj. Patrila k nim aj Venezuela, ktorú vlani vylúčili pre porušovanie demokratických princípov.

Mercosur vznikla v roku 1991 Dohodou z Asunciónu. Jej úlohou je podporovať voľný obchod medzi týmito krajinami. Spája vyše 220 miliónov ľudí, ktorí vyprodukujú hrubý domáci produkt vo výške približne 1 bilióna USD (849,91 miliardy eur) ročne.

Dohoda s EÚ by priniesla ďalšie otvorenie trhov na oboch stranách Atlantiku. Európe by to umožnilo zvýšiť vývoz áut a strojov do Južnej Ameriky a štátom Mercosuru zase vyviezť viac poľnohospodárskych produktov na starý kontinent.

Na predchádzajúcom kole rozhovorov, ktoré sa uskutočnilo 6. až 10. novembra v Brazílii, sa však nepodarilo dosiahnuť žiadny pokrok, ani v otázke prístupu na trh, ktorá je kľúčovou časťou každej obchodnej dohody. Nové kolo rokovaní sa koná práve v týchto dňoch v Buenos Aires.