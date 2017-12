Nemecký strojársky priemysel na budúci rok vzrastie o 3 %

dnes 14:16 -

Nemecký strojársky priemysel bude pravdepodobne ďalej rasť. Jeho výkon na budúci rok stúpne o 3 % vďaka domácim firmám, ktoré začínajú znova viac investovať do nového zariadenia. To pomôže strojárom v Nemecku kompenzovať pomalší rast exportu do Číny. Uviedol to v utorok Nemecký zväz strojárskeho priemyslu (VDMA).

Strojárstvo je stále chrbticou nemeckej ekonomiky, najväčšej v eurozóne aj Európskej únii (EÚ). Očakáva sa, že tempo hospodárskeho rastu Nemecka v tomto roku prekročí 2 % a nemecký strojársky priemysel, ktorý zamestnáva približne 1,35 milióna ľudí, vygeneruje približne 224 miliárd eur.

"Vidíme prvé príznaky zvyšovania domáceho dopytu," povedal Ralph Wiechers, hlavný ekonóm VDMA, na tlačovej konferencii v ústredí organizácie. "Domáce podniky budú zohrávať väčšiu úlohu pri raste (tohto odvetvia) ako v minulých rokoch."

Domáce objednávky strojov sa za tri mesiace do konca októbra 2017 zvýšili o 6 %, informoval VDMA.

Spotreba domácností podporuje zase širšiu nemeckú ekonomiku, ktorú tradične ťahá export. Vývoz z krajiny pritom v októbri nečakane klesol, vrátane exportu priemyselných produktov.

Wiechers v tejto súvislosti uviedol, že čínsky strojárenský trh, ktorý bol v uplynulých rokoch motorom nemeckého exportu, v roku 2018 pravdepodobne spomalí svoj rast na 6 % z odhadovaných 8 % v roku 2017. Vývoz členov VDMA do Číny vyskočil o 24 % za prvých deväť mesiacov 2017.

Aj rast amerického trhu, ktorý je hlavným exportným cieľom firiem združených vo VDMA, by sa mal spomaliť na budúci rok na 2 z 3 %. V období od januára do konca septembra 2017 sa pritom export nemeckých strojárov do USA zvýšil o 11 %.

Zväz upozornil, že priemysel bude musieť naďalej žiť s mnohými neistotami, zvlášť s rozhodnutím Británie opustiť EÚ. Export nemeckých strojárov na britské ostrovy, ktoré sú piatym najväčším trhom VDMA, za deväť mesiacov do konca septembra klesol o 4,5 %. Podľa odhadov by nemeckí strojári mohli čeliť dodatočným nákladom vo výške viac ako 180 miliónov eur ročne, ak Británia odíde z colnej únie EÚ.