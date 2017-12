Česi hovoria o eure za 20 korún, ale častejšie o tom, že ho ani nechcú

Zdroj: Echo24

Foto: TASR/AP

dnes 13:52 -

Menový kurz je jedna z najdôležitejších vecí v ekonomike. Jeho pohyby, pokiaľ nejde o dramatické fluktuácie, pomáhajú udržať ekonomiku v rovnováhe. Vstup do eurozóny znamená de facto zafixovanie kurzu na večné časy.

Koruna v uplynulom týždni posilňovala, voči euru dosiahla kurz 25,56.





Pokiaľ sa bude ekonomike dariť, koruna bude posilňovať. Je preto logické, že s posilňujúcou korunou narastá aj záujem o spoločnú menu zo strany firiem. Česká ekonomika je proexportne orientovaná, so silnejúcou korunou sa vývoz zdražuje, naopak lacnejší je dovoz. Silnejšia koruna mimo znamená aj lepšie zhodnocovanie úspor domácností. A zatiaľ čo niektoré české firmy by boli za prijatie eura, nálada v spoločnosti je opačná. Proti euru sa vyslovila väčšina českých občanov a chýba aj politická vôľa. Kriticky sa stavia k prijatiu spoločnej meny aj designovaný premiér Andrej Babiš (ANO). „Eurozóna bol ekonomický projekt, ale stal sa z neho politický. A ja nechcem ručiť za grécke dlhy, za talianske banky, nechcem byť súčasťou tohto systému, pretože nám to nič dobré neprinesue,“ cituje Babiša Echo24 s tím, že Babiš vidí v prijatí eura viac nevýhod než výhod.



„V diskusii o eure mi dlhodobo chýba racionalita a prevažujú skôr mýty, polopravdy a dezinformácie, ktoré cielene šíria odmietači spoločnej európskej meny... chýba mi väčšia komunikácia s občanmi. Aj preto sa nachádzame v situácii, kedy 70 % českej populácie prijatie eura odmieta,“ povedal pre denník Echo 24 Michal Pícl, ekonomický expert ČSSD.