Britská inflácia v novembri nečakane posilnila na 3,1 %

Medziročná inflácia vo Veľkej Británii v novembri nečakane stúpla na úroveň 3,1 percenta. Medziročný rast cien v krajine tak bol najsilnejší od marca 2012. Minulomesačná inflácia je zároveň vyššia v porovnaní s odhadom väčšiny ekonómov, ktorí predpovedali, že mierne oslabí, a to na 2,9 percenta z októbrovej úrovne 3 percentá.

Podľa britského štatistického úradu hlavným dôvodom rastu inflácie v novembri bolo to, že ceny leteniek klesli menej ako pred rokom. Smerom nahor infláciu posunuli aj ceny tovarov a služieb v segmente rekreácie a kultúry. Prudký rast britskej inflácie v priebehu uplynulého roku sa priamo spája s rozhodnutím britských voličov o odchode krajiny z Európskej únie v referende z júna 2016. To vyvolalo výrazné oslabenie libry, čo zvýšilo náklady na dovážané tovary, hlavne potraviny a ropu.

Pretože vplyv poklesu libry je jednorazový, existujú nádeje, že inflácia v Británii sa začne v nadchádzajúcich mesiacoch zmierňovať. Avšak existujú aj známky toho, že mnohé firmy odkladali prenášanie rastu nákladov na zákazníkov a teraz zvyšujú ceny. "Niektoré najnovšie prieskumy naznačujú, že náklady a ceny v sektore služieb sa zvyšujú. Vzhľadom na to, ako dominantné sú služby v ekonomike, mohlo by sa to premietnuť do celkovej inflácie," povedala Lucy O'Carrollová, hlavná ekonómka Aberdeen Standard Investments.