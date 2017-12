Záujem o e-shopy rastie, Slováci obľubujú najmä AliExpress

dnes 11:16 -

V minulom roku podľa prieskumu nakupovali Slováci v e-shopoch o niečo menej ako tento rok. Vlani to bolo 1.270.758-krát a v tomto roku už zrealizovali do novembra 1.494.620 platieb, pričom vývoj z predchádzajúcich rokov napovedá, že objem transakcií rastie najmä počas adventu.



S množstvom platieb sa pred Vianocami zároveň zvyšuje aj ich objem, konkrétne o 30 %. "Počas roka až do septembra išlo totiž v priemere o sumu 4,3 milióna eur, v októbri a novembri už ale Slováci minuli v priemere takmer 6 miliónov eur mesačne. Suma pritom do konca roka ešte vzrastie," priblížila hovorkyňa mBank Slovensko Kristína Gáliková.

Medzi nakupujúcimi je najpopulárnejší e-shop AliExpress, v ktorom ľudia do novembra vykonali 231.036 platieb v celkovom objeme 2.215.719 eur. Slováci tu však nakupujú najmä po malých čiastkach, priemerná platba predstavovala len 9,59 eura.



Nasledujú stránky spojené so zábavou a tipovaním, kam mierilo 25 % z celkového objemu transakcií. "V tejto oblasti je lídrom slovenský Tipos s objemom takmer dva milióny eur, nasleduje Tipsport s 914.000 eurami a Fortuna, do ktorej smerovalo niečo vyše 356.000 eur z platieb kartou," konštatovala Gáliková.



Značný objem platieb smeroval aj na kúpu diaľničných známok, do ktorých ľudia investovali viac ako 335.000 eur. Top desiatku spoločností s najväčším objemom platieb kartou na internete uzatvára Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Tej klienti mBank zaplatili viac ako 324.000 eur.