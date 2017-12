Východ a juh Slovenska sú zaujímavé pre investorov

dnes 12:46 -

Južné Slovensko je v súčasnosti už zaujímavé pre investorov. Vidíme to v lokalite Kostolné Kračany v okrese Dunajská Streda, kde expanduje firma s logistickým centrom, povedal pre TASR riaditeľ oddelenia priemyselných nehnuteľností realitno-konzultačnej spoločnosti CBRE Martin Varačka.

„Vzhľadom na kontajnerové prekladisko zažíva táto lokalita naozaj rozvoj. V pláne sú ďalšie investičné aktivity, o ktorých budeme počuť v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol. Pozitívom je napojenie z krajského mesta Nitra na Komárno cez Nové Zámky a zázemie regiónu.

Developeri sú veľmi aktívni aj na východe Slovenska a v rokoch 2018 a 2019 môže nastať rozvoj v lokalitách okolo krajského mesta Prešov smerom na Vranov nad Topľou či Košice. Viacero firiem expandovalo do Košíc a Michaloviec a Prešova. "V prešovskom priemyselnom parku dnes už nie je miesto pre ďalších dodávateľov," uviedol Varačka.

Investori majú záujem o nové projekty najmä v oblasti krajského mesta Banská Bystrica, Zvolena či Ružomberka, dôvodom je dopravná dostupnosť po rýchlostnej ceste R1. V meste Partizánske, v regióne hornej Nitry, sú lokality, kde Varačka očakáva, že v rokoch 2018 a 2019 môže prísť k etablovaniu nového priemyselno-logistického parku. Komerčný developer má záujem prenajímať v ňom priestory výrobným firmám.

Zahraničný investor čaká od samosprávy, ak prichystala vhodné územie, koordináciu so stavebným úradom a ďalšími orgánmi, cestné napojenie, inžinierske siete, mestskú dopravu alebo inú dopravu pracovnej sily. Lokalita by nemala byť obmedzená z časového hľadiska. "Mala by umožňovať trojzmennú prevádzku a plynulý prístup zamestnancov na osobných autách a dostatok parkovacích miest," dodal.