Bez práce koláče: Ale kedy vlastne skutočne pracujeme?

dnes 0:22 -

Udržanie osemhodinového pracovného času v rovnakom nasadení počas celého roka je skôr snom, než realitou dnešného pracoviska. Ráno prichádzame na pracovisko s dostatočným odhodlaním, pustíme sa do niekoľkých úloh, poobedujeme, potom sa postupne elán vytráca a končí to čítaním blogov a rozposielaním žartovných videí.



Existujú však určitý časy, kedy je najpravdepodobnejšie, že pracovnú úlohu úspešne zvládneme.



Na základe analýzy údajov Redbooth sa dá presnejšie určiť kedy ľudia tvoria a plnia si svoje pracovné úlohy. Používatelia vytvorili viac ako 1,8 milióna projektov a 28 miliónov úloh od spustenia Redbooth. Ktoré dni v týždni sú na základe týchto anonymných údajov najlepšie pre produktivitu? Ktoré mesiace, alebo dokonca ročné obdobia?

Väčšinou úlohy zvládneme do 11 hodiny, to je najproduktívnejšia časť dňa.

- Po obede klesá naša produktivita, po štvrtej hodine rapídne

- Najproduktívnejší deň v týždni je pondelok (20,4 % úloh)

- Najmenej produktívni sme na konci týždňa (piatok, 16,7 %) a nie je prekvapením, že počas víkendov prakticky vôbec (sobota + nedeľa, 4,7%)

- Najvyšší percentuálny podiel úloh bol dokončený v októbri (9,5 %) najnižšie percento úloh bolo ukončených v januári (7,2 %)

- Jeseň sa zaraďuje do najproduktívnejšej sezóny (22,8 %) a zima je zďaleka najmenej produktívnym ročným obdobím

Začnime s časom. Všetky časy boli normalizované pre príslušné časové pásma aby sa dosiahla jednotnosť. Z grafu, ktorý nám poskytuje jasný obraz produktivity v priebehu priemerného pracovného dňa, je vidieť, že väčšina ľudí naozaj nechodí do práce na siedmu ráno a že po 17.00 pracovný výkon rýchlo upadá. Dôležité však je, že sa vlastne nikdy úplne nestratí. Tímy sú schopné dokončiť prácu v ktorejkoľvek dennej hodine, pričom malá časť ľudí pracuje do neskorej noci. Percento ukončených úloh (9,7 %) vrcholí o 11:00 hod., čo je tesne predtým, než sa typický pracujúci človek dostane na obed. Medzi 11.00 a 13.00 dochádza k veľkému poklesu produktivity (s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli tráveniu obeda) a po 13.00 sa už produktivita nikdy nevráti na vrchol.





Poďme sa ďalej pozrieť na dni v týždni. Počas dňa sa nám najviac darí o 11.00 hod. a podobne je to aj v rámci pracovného týždňa. Najväčšie percento úloh (20,4 %) sa dokončí v najneobľúbenejšom deň v týždni, v pondelok. V tesnom závese je utorok (20,2 %) a ako sa blíži víkend výkonnosť postupne klesá. V piatok je dokončených len 16,7 % úloh, čo znamená, že piatok je takmer o 20 % menej produktívny ako pondelok. A cez víkendy už jednoznačne odmietame pracovať. Len zhruba 4,7 % týždenných úloh má svoj finiš v sobotu a nedeľu. Vzhľadom na relatívne nízke čísla pre dokončenie práce záverom týždňa je pravdepodobné, že v pondelok sa snažíme všetko dohnať. Štúdie ukázali, že až 81 % pracovníkov má syndróm zvaný "nedeľné blues", alebo pocit strachu z nadchádzajúceho pracovného týždňa. Je možné, že táto obava nás tlačí k tomu, aby sme začiatkom týždňa pracovali viac.





Naša produktivita práce sa nelíši len v týždennom delení, ale aj počas ročných období. V skutočnosti ide o celkom veľký percentuálny rozdiel v mesačnej pracovnej výkonnosti. Počas pracovného týždňa chceme, aby sme mali veci čo najskôr za sebou, to však nie je prípad roka ako celku. Ako vidíte z grafu, záver roka je omnoho produktívnejší, čo sa pracovných úloh týka. September (8,8 %), október (9,5 %) a november (9 %) výkonnosťou ďaleko presahuje január (len 7,2 % ročných úloh). Začiatok roka je teda až o 25 % menej produktívny ako október. Môže to byť spôsobené tým, že začiatkom roka si zvyčajne stanovujeme ciele, a nesnažíme sa ich dosiahnuť. Ale ako sa rok pomaly končí, snažíme sa všetko dohnať.







Zoskupenie mesiacov do ročných období odhaľuje podobný trend. Najlepšie výsledky výkonnosti prináša jeseň, s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že chceme potiahnuť v práci pred blížiacimi sa sviatkami.

Samozrejme, každý pracuje inak, takže tieto výsledky sa nedajú zovšeobecňovať. Je však pravdepodobné, že robiť veci po obede, si vyžaduje obrovskú dávku zanietenosti.