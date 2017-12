Lacné úvery: Pozrite si 17 krajín s najvyššou úrovňou verejného dlhu

Zdroj: businessinsider

17. Egypt - 97,1 %

17. Egypt - 97,1 %

Po období hospodárskych nepokojov, po egyptskej arabskej jari, Egyptská centrálna banka oznámila v apríli tohto roka, že štátny dlh krajiny výrazne vzrástol. Vyústilo to do bludného kruhu poháňaného súčasným rozpočtovým deficitom.

16. Španielsko - 99,3 %

Španielska neistá ekonomika je ohrozená mierou nezamestnanosti vo výške 17,1 % a jednou z najvyšších úrovní verejného dlhu v Európe.

15. Mauritánia - 99,6 %

Mauritánska islamská republika je obrovská krajina s nepatrnou populáciou 4,3 milióna, ktorá sa nachádza v severozápadnej Afrike. V roku 2016 MMF uviedol, že vysoká miera verejného dlhu bola spojená s poklesom cien železnej rudy o 30 %, čo predstavuje takmer 50 % vývozu tejto krajiny.

14. Belgicko - 105,5 %

V novembri Európska komisia vybrala šesť krajín EÚ, ktoré nesplnia predpisy eurozóny o deficite verejných financií. Belgicko bolo jednou z nich.

13. Spojené štáty americké - 107,4 %

Šéfka FEDu Janet Yellenová v novembri uviedla, že ju "veľmi znepokojuje udržateľnosť americkej dlhovej trajektórie". Americký prezident Donald Trump presadil balíček daňových reforiem, ktorý by mohol v priebehu desaťročia priniesť do spoločnej kasy až 1,5 bilióna dolárov.



12. Cyprus – 108 %

Cyprus bol nútený požiadať o záchranný balík vo výške 10 miliárd eur po kríze v eurozóne v rokoch 2013 a 2014, čo spôsobilo nárast úrovne verejného dlhu. Zdá sa, že cyperská ekonomika sa ozdravuje, pričom pomer verejného dlhu k HDP klesá rýchlejšie ako to je v prognózach MMF.



11. Bhután - 110,2 %

Rastúci poplach v súvislosti s výškou verejného dlhu v juhoázijskej krajine je v rozpore s júlovou správou Svetovej banky, v ktorej sa uvádza, že jej analýza udržateľnosti dlhu "nenaznačuje okamžité riziko dlhovej krízy".

10. Singapur – 112 %

Singapurská vláda tvrdí, že jej verejný dlh poskytuje zavádzajúci obraz o silnej fiškálnej pozícii, pretože má vyrovnaný rozpočet. "Táto situácia je udržateľná z finančného hľadiska, pretože tieto správy sa zameriavajú len na hrubý dlh. Vzhľadom na naše aktíva nemáme žiadny čistý dlh, "uvádza sa v nedávnom vyhlásení vlády.

9. Jamajka - 115,2 %

Ochromujúce dlhové zaťaženie krajiny je teraz vyššie ako 2 bilióny dolárov, ale má klesajúci trend. Úverový rating krajiny sa zlepšil a jamajské dlhopisy sa v súčasnosti obchodujú na medzinárodných trhoch s prémiou.





8. Mozambik - 115,2 %

Mozambický verejný dlh bol tento rok predmetom medzinárodnej diskusie po tom, čo MMF stopla svoju rozpočtovú podporu pre malý africký štát, keď sa ukázalo, že krajina v žiadosti uviedla nesprávne údaje o výške dlhov.

7. Gambia - 116,1 %

Rastúci verejný dlh predstavuje problém pre národ malej západoafrickej krajiny. Dlhová služba zaberá približne polovicu vládnych rozpočtových príjmov, čo zhoršuje úsilie postaviť na nohy chorú ekonomiku.

6. Portugalsko - 130,3 %

Portugalský verejný dlh dosiahol krízu medzi rokmi 2010 a 2014. Krajina nebola schopná splácať alebo refinancovať svoj štátny dlh bez pomoci externých strán, čím sa potopila do recesie. Jej ekonomika sa v súčasnosti zotavuje a v novembri pre MMF predčasne splatila takmer 3 miliardy eur.

5. Taliansko - 132,6 %

Európska komisia sa čoraz viac obáva obrovského zaťaženia verejného dlhu v Taliansku. V novembri vo vyhlásení Komisia uviedla, že "v prípade Talianska je pretrvávajúci vysoký verejný dlh dôvodom na obavy ... Vzhľadom na veľkosť talianskeho hospodárstva predstavuje spoločný záujem pre eurozónu ako celok."

4. Kapverdy - 133,8 %

Za ostatných päť rokov bolo drobné hospodárstvo súostrovia charakteristické slabým hospodárskym rastom, čiastočne kvôli silnej závislosti od eurozóny, ktorá zažila krízu. "Napriek pozitívnemu vývoju tím MMF poukázal na to, že" rastúci dlh a slabý hospodársky rast spojený s posilňovaním dolára zvýšili riziko dlhu ", napísal denníka Expresso das Ilhas.



3. Libanon - 143,4 %

Hrubý verejný dlh predstavuje viac ako 70 miliárd dolárov. Libanonský denník Daily Star uviedol, že miera zadlženia tohto západoázijského štátu "spomaľuje ekonomiku a znižuje výdavky vlády na základné rozvojové projekty".

2. Grécko - 181,3 %

V januári tohto roka MMF vo svoje správe varoval, že Grécko čelí "výbušnému" nárastu úrovne verejného dlhu, ktorý by mohol v priebehu niekoľkých desaťročí prekročiť hranicu 300 % HDP, pokiaľ krajine nebude poskytnuté výrazné odpustenie dlhu. Gréci bojujú s dlhovou krízou od hospodárskeho pádu v roku 2010.

1. Japonsko - 239,2 %

Verejný dlh Japonska je na úrovni kvadrillióna jenov. (8,9 bilióna dolárov). Dlh je dominantnou témou politických diskusií v krajine, ktorá v súčasnosti presadzuje doktrínu "Abenomiky", ktorá obhajuje menové uvoľňovanie, fiškálne stimuly a štrukturálne reformy.