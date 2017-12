Dôvera japonských spotrebiteľov je najvyššia za 4 roky

dnes 10:01 -

Dôvera japonských spotrebiteľov v novembri vzrástla a dostala sa na najvyššiu úroveň za viac než 4 roky. Podporili ju stúpajúce ceny akcií a pozitívny vývoj na trhu práce.

Index spotrebiteľskej dôvery v novembri vzrástol na 44,9 bodu zo 44,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci, uviedol úrad vlády. Vývoj bol v súlade s očakávaniami ekonómov. Index sa nachádza na najvyššej úrovni od septembra 2013, keď dosiahol 45,3 bodu.

Japonská ekonomika zažíva najdlhšiu expanziu za 16 rokov. Rast súkromnej spotreby sa však v uplynulom kvartáli (od júla do septembra) spomalil prvýkrát za 7 štvrťrokov. To signalizuje, že nedostatok pracovnej sily na trhu práce sa ešte nepreniesol do zvyšovania miezd.

V októbri zostala japonská miera nezamestnanosti na 23-ročnom minime 2,8 % a dostupnosť pracovných miest sa dostala na takmer 44-ročné maximum.