NKÚ identifikoval viacero rizikových oblastí pre udržateľnosť verejných financií

dnes 14:46 -

Udržateľnosť slovenských verejných financií čelí viacerým rizikovým oblastiam. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe medzinárodnej kontroly, ktorú vykonal v spolupráci s kontrolnými inštitúciami Fínska, Holandska, Lotyšska, Portugalska a Švédska. Kontrolované boli roky 2011 až 2015 a sledovali sa oblasti fiškálnej konsolidácie, dôchodkov, zdravotníctva, daní, vzdelávania, trhu práce a integrácie rómskej komunity.

„Najzásadnejšie dlhodobé výzvy v podmienkach Slovenska predstavuje oblasť udržateľného dôchodkového systému a rómska problematika,“ uvádza NKÚ na základe výsledkov kontroly. Hoci určité zmeny v nastavení dôchodkového systému priniesli očakávané znižovanie výdavkov na dôchodky do roku 2030, po tomto období by však mali opäť rásť. „Predpokladaný nárast dôchodkových výdavkov na Slovensku do roku 2060 by mal byť podľa kontrolórov jeden z najvyšších v Európskej únii kvôli starnutiu obyvateľstva a nízkej pôrodnosti,“ upozorňujú kontrolóri.

V prípade rómskej problematiky NKÚ konštatuje, že v prípade úspešnej eliminácie uvedených rizík a zmeny v demografickom správaní predstavuje táto menšina ďalší zdroj potenciálneho rastu slovenského hospodárstva. Ďalšiu rizikovú oblasť previazanú na demografický vývoj predstavuje podľa kontrolórov zdravotníctvo. „Počas kontrolovaného obdobia vykazovalo slovenské zdravotníctvo výrazné rezervy a naďalej čelí problémom dlhodobej udržateľnosti. Vo vzťahu k výsledkovým ukazovateľom sa efektívnosť slovenského zdravotníctva dlhodobo pohybuje pod priemerom vyspelých krajín,“ píše sa v správe NKÚ.

V oblasti vzdelávania ako problém kontrolóri identifikovali vážne riziko najmä vo vekovej štruktúre učiteľov. „Výsledky vzdelávania a štruktúru absolventov, do ktorej zmeny boli investované značné verejné zdroje, nie je ešte možné jednoznačne zhodnotiť vzhľadom na oneskorenie efektov, pozitívnych, či negatívnych dopadov,“ uvádza sa v materiáli.

Pri samotnej fiškálnej konsolidácii NKÚ konštatoval najväčší pokrok v eliminácii rizík pomocou vládnych opatrení. Počas kontrolovaného obdobia sa totiž prijal dôležitý ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a bola vytvorená fiškálna rada. „Na druhej strane, kontrolóri poukázali na to, že sa nepodarilo zaviesť viacročné záväzné a vynútiteľné výdavkové stropy,“ dodáva NKÚ.