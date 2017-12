Royal Bank of Scotland zruší stovky pracovných pozícií

dnes 13:46 -

Britská banka Royal Bank of Scotland (RBS), v ktorej väčšinu vlastní štát, plánuje zrušiť stovky pracovných pozícií a uzavrieť 259 pobočiek. Banka uviedla, že ide o výsledok toho, že stúpa počet jej klientov, ktorí využívajú bankové služby prostredníctvom internetu. Generálny riaditeľ RBS Ross McEwan vyhlásil, že banka, ktorá musela počas kulminácie finančnej krízy v roku 2008 prijať od vlády núdzovú pomoc, sa vzdiaľuje od svojej problémovej minulosti.

Britská vláda minulý týždeň oznámila, že plánuje opätovnú privatizáciu Royal Bank of Scotland a do konca finančného roku 2018/19 obnoví predaj akcií. V priebehu piatich rokov chce vláda predávať akcie za 3 mld. GBP ročne, čiže by tak predala zhruba dve tretiny svojho 72-percentného podielu v banke. Vláda Veľkej Británie zastavila predošlý pokus predať svoj podiel v banke v roku 2015 po tom, ako cena akcií RBS klesla. V októbri Royal Bank of Scotland informovala, že už tri štvrťroky po sebe dosahuje zisk. Za tretí kvartál tohto roka vykázala zisk v sume 392 mil. GBP, pričom v rovnakom období vlaňajška skončila v strate vo výške 469 mil. GBP.