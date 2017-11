EÚ navrhuje nové nástroje na boj proti podvodom v oblasti DPH

dnes 16:46 -

Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla nové nástroje, ktoré majú za cieľ posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a umožniť im rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, a to aj tie, ku ktorým dochádza online.

Návrhy exekutívy EÚ by mali výrazne posilniť schopnosť členských krajín identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na daňových príjmoch, a zakročiť proti nim.

Hlavné opatrenia navrhovanej legislatívy sú zamerané na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, spoluprácu orgánov presadzovania práva a Zdieľanie informácií o dovoze z krajín mimo Únie a údajov o motorových vozidlách.

Posilnenie spolupráce je dôležité aj v online prostredí, kde dochádza k častým podvodom s DPH. Členské štáty musia mať vhodné nástroje, aby mohli pohotovo zakročiť. Podľa návrhu EK by sa mal zaviesť do praxe online systém na zdieľanie informácií v rámci siete Eurofisc. Už existujúca sieť spája odborníkov na boj proti podvodom. Tento systém by mal členským štátom umožniť analyzovať údaje o cezhraničnej činnosti a čo najrýchlejšie a najpresnejšie posúdiť riziká.

V rámci spolupráce orgánov na presadzovanie práva nové opatrenia poskytnú lepšiu komunikáciu a výmenu údajov medzi daňovými orgánmi a európskymi orgánmi presadzovania práva o cezhraničných aktivitách, pri ktorých existuje podozrenie z toho, že by mohli viesť k podvodom v oblasti DPH. Bude sa to týkať úradu OLAF, Europolu a Európskej prokuratúry (EPPO).

Pri zdieľaní kľúčových informácií o dovoze z krajín mimo EÚ je potrebná lepšia výmena informácií medzi daňovými a colnými orgánmi v prípade určitých colných režimov, ktoré sa využívajú na páchanie podvodov v oblasti DPH.

Aj pri zdieľaní informácií o motorových vozidlách sa očakáva širšia spolupráca. K podvodom pri obchodovaní s vozidlami dochádza kvôli rozdielom v uplatňovaní DPH na nové a ojazdené vozidlá. Pracovníci siete Eurofisc by mali mať po novom prístup aj k údajom o registrácii vozidiel z iných členských štátov Únie.

Legislatívne návrhy eurokomisia podľa bežného postupu predloží Európskemu parlamentu na konzultácie a Rade EÚ na schválenie.