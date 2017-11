Sociálny balíček: Chlieb a pečivo musia zdražieť!

Zdroj: Rada pekárov SR

dnes 9:36

Slovenskí pekári odpracujú takmer polovicu celého svojho pracovného času práve v noci a viac ako pätinu počas víkendov, nakoľko im platný zákon nariaďuje dodávať na trh čerstvé výrobky. Tie sa preto nemôžu vyrábať inokedy, ako len pár hodín pred ich ranným uložením na pulty v obchodoch. Návrh novely Zákonníka práce počíta s tým, že každý pracovník dostane za takúto prácu zaplatené o 50, v niektorých prípadoch o 100 percent viac ako doposiaľ.



„Stojíme si za našimi zamestnancami a súhlasíme s tým, že si zaslúžia za svoju prácu, ktorá patrí k jedným z posledných tradičných remesiel na Slovensku, vyššiu mzdu. Tieto náklady však nutne potrebujeme preniesť do vyšších odbytových cien za pekárenské výrobky,“ zhodnotil Vladislav Baričák, zástupca Rady pekárov SR, ktorá spája až 12-tisíc zamestnancov celého pekárskeho sektora na Slovensku.

Pekársky sektor budú tieto vyššie príplatky spolu s nárastom minimálnej mzdy stáť, podľa prepočtov Rady pekárov SR, 26 370 000 EUR. Slovenskí pekári s legislatívnym návrhom tzv. Sociálneho balíčka aj napriek jeho dopadom súhlasia, no tvrdia, že vláda musí urobiť pár ďalších zásadných krokov. Ak sa totiž pozrieme na stav pekárskeho sektora na Slovensku, aktuálne na našom trhu podniká asi 480 pekární, no drvivá väčšina z nich zápasí so stratou či na hranici ziskovosti.







„Ceny vstupných nákladov na suroviny či služby rastú každý rok, rovnako aj osobné náklady. Jediné, čo chceme je, aby sa cena chleba, rožkov a ostatného pečiva zvýšila o pár centov. A teda, aby sme dokázali do obchodov predávať za vyššie – no reálne – ceny, ktoré pokrývajú naše výrobné náklady. Nechceme prepúšťať našich ľudí, chceme im dať na výplatnej páske viac, no bez premietnutia príplatkov do cien to nebude možné,“ zhodnotil Vladislav Baričák z Rady pekárov SR.

V tomto smere Rada pekárov SR apeluje na vládu. Je totiž z jej strany nutné, aby aktualizovala zákon o cenách, ktorý stanovuje ekonomicky oprávnené náklady. Ide o minimálne ceny, pod ktoré by pekári nemali do obchodných reťazcov či iným odberateľom predávať pekárenské výrobky. Tieto oprávnené náklady sa však naposledy aktualizovali v roku 2014.