Jasle budú aj pre deti nepracujúcich rodičov

dnes 11:31 -

Od januára budúceho roka budú jasle dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Poskytovanie tejto služby však bude za určitých podmienok. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú v stredu schválil parlament. Na rokovanie Národnej rady SR ju predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Podmienky prevádzkovania zariadení upravila novela tzv. jasličkového zákona ešte v marci tohto roka, ktorá "detské jasle" zadefinovala ako sociálnu službu. Novela však vstúpila do platnosti bez podpisu prezidenta Andreja Kisku. Považoval ju totiž za diskriminačnú voči niektorým skupinám rodičov. Podľa zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi tejto služby rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Novela tak mala prispieť k podpore zosúlaďovania rodinného a pracovného života.

Ministerstvo práce nakoniec pripravilo zmeny v novele zákona o sociálnych službách. "Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe sa precizuje možnosť poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v zariadení starostlivosti o deti," priblížil rezort práce s tým, že táto služba bude aj pre rodičov, ktorí nespĺňajú tzv. podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, teda nepracujú.

Umiestniť dieťa do zariadenia však budú môcť rodičia za určitých podmienok. Poskytovanie tejto služby bude obmedzené prevádzkovými pomermi konkrétneho zariadenia, teda sa bude musieť prihliadať na využitie reálne neobsadených miest. Zariadenie taktiež bude musieť prihliadať aj na zachovanie plnenia regulácie počtu detí v dennej miestnosti, ktorá slúži ako spálňa a herňa. "Zároveň však právna úprava viaže možnosť poskytnutia starostlivosti tomuto okruhu rodičov na podmienku, že voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča, ktorý spĺňa podmienku zosúlaďovania pracovného a rodinného života, alebo podmienku vážnych dôvodov nemožnosti zabezpečenia starostlivosti o dieťa," priblížil rezort práce. Novelou zákona sa zároveň zvyšuje maximálny počet detí v jednej dennej miestnosti.

Právna norma upravuje aj čas, dokedy bude môcť dieťa zotrvať v jasliach. V súčasnosti môže byť do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky. "Poskytovanie starostlivosti o dieťa bude možné jednotne do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa," navrhuje rezort práce s tým, že úprava je realizovaná v záujme vytvorenia podmienok na plynulé zabezpečenie kontinuity poskytovania výchovy a vzdelávania dieťaťu v predškolskom zariadení.

Do novely sa prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov zapracujú zmeny, na ktorých sa dohodla opozícia s koalíciou. Pre jasle sa zabezpečí odklad povinnosti požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Po novom tak budú musieť urobiť do 30. júna 2018 namiesto pôvodného dátumu 31. decembra 2017. Prevádzkovatelia jaslí tak získajú polročný časový odklad na prispôsobenie sa novým pravidlám. "Mojou snahou, spolu s kolegami, bolo dohodnúť sa na predĺžení tejto lehoty o pol roka a poskytnúť tak zariadeniam potrebný čas na to, aby zmeny či úpravy realizovali," uviedla v stanovisku pre médiá poslankyňa Alena Bašistová (nezaradená), ktorá návrh v pléne predložila.

Poslankyňa Simona Petrík (nezaradená) upozornila na to, že v súčasnosti bolo zaregsitrovaných ešte len 15 zariadení. "Mám radosť, že koaliční a opoziční poslanci sa na sociálnom výbore zhodli na polročnom odklade účinnosti, ktorý zabezpečí dlhší priestor na vyriešenie tejto nejasnosti. Rada som pod konsenzuálny pozmeňovací návrh pridala aj svoj podpis," skonštatovala Petrík.

Druhým pozmeňujúcim návrhom, pod ktorý sa tiež podpísali strany z obidvoch politických táborov, sa odstránia interpretačné problémy pri predkladaní kolaudačných rozhodnutí v rámci konania o zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby bolo jasné, že kolaudačné rozhodnutie nemá znieť na konkrétny druh sociálnej služby.