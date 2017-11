Európska únia a Británia sa údajne dohodli na finančnom vyrovnaní

včera 20:46 -

Británia a Európska únia údajne dosiahli dohodu o finančnom vyrovnaní v súvislosti s brexitom. Uviedol to v utorok britský denník The Telegraph, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje.

Obe strany sa v zásade dohodli, napísal denník, ktorý citoval nemenované zdroje z obidvoch strán. Podľa denníka by sa suma mala pohybovať od 45 miliárd do 55 miliárd eur. Za týchto okolností by tak problematickým bodom medzi Britániou a EÚ, ktorý zatiaľ blokuje rokovania o obchodnej dohode, zostala hranica Británie s Írskom.

Agentúra Reuters však následne uviedla, že Európska komisia sa k informáciám britského denníka odmietla vyjadriť a zdroj z britskej vlády ich poprel.