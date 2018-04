Skutočný príbeh o neuveriteľnom ekonomickom vzostupe jednej krajiny

Zdroj: quratz

Foto: TASR/AP

dnes 0:25 -

V roku 2000 bola Etiópia, druhou najľudnatejšou krajinou v Afrike, treťou najchudobnejšou krajinou na svete. Jej ročný HDP na obyvateľa bol iba okolo 650 USD. Viac ako 50 % obyvateľstva žilo pod celosvetovou hranicou chudoby, čo je najvyššia miera chudoby na svete.

Stal sa zázrak. Podľa odhadov MMF bola Etiópia od roku 2000 do roku 2016 tretím najrýchlejšie rastúcou krajinou, v meraní HDP na obyvateľa. Miera chudoby v krajine klesla do roku 2011podľa údajov svetovej banky na 31 %. Výhľad na nasledujúcich päť rokov je jasný. V najnovšej globálnej prognóze MMF predpokladá, že etiópsky HDP na obyvateľa by mal do roku 2022 rásť o 6,2 % ročne. Spomedzi krajín s 10 miliónmi obyvateľov a viac sa očakáva, že rýchlejšie porastie len India a Mjanmarsko.





Každá krajina, ktorá dosiahla takýto pokrok, by mala dôvod na oslavu. Ale vzhľadom na veľkosť Etiópie, jej množstvo obyvateľov a mieru chudoby je prínos pre túto krajinu obzvlášť povzbudivý. Do roku 2050 OSN očakáva, že sa počet obyvateľov zvýši na 190 miliónov, čím sa stane jednou z najrýchlejšie rastúcich veľkých krajín, pokiaľ ide o obyvateľstvo.





Sedemdesiate a osemdesiate roky boli v Etiópii obdobím politických a ekonomických turbulencií. Na čele krajiny stál brutálny vojenský diktátor Mengistu Haile Mariam a počas jeho vlády krajina čelila občianskej vojne, hladomoru a neúspešným politikám socialistického rozvoja. Od roku 1991 je politická situácia v krajine relatívne stabilná a nasledovalo zvyšovanie životnej úrovne.





Etiópske hospodárstvo je sústredené do sektora služieb a poľnohospodárstva. Svetová banka odhaduje, že z 10,8 % priemerného ročného rastu, ktorý zaznamenala Etiópia v rokoch 2004 až 2014, pochádzala polovica zo služieb, ako napríklad dopravy, čo bolo výsledkom urbanizácie krajiny. Poľnohospodárstvo predstavovalo 3,6 % z celkového rastu. Lepšie výsledky v poľnohospodárstve sa dosiahli podľa Medzinárodného výskumného ústavu pre potravinársku politiku hlavne zdokonalením semien a chemických hnojív. Výroba, hoci tvorí len nepatrnú časť ekonomiky, sa rozrastá a rastie na úrovni viac ako 10 % ročne. Nedávna štúdia Centra pre globálny rozvoj, amerického think-tanku, skonštatovala, že Etiópia by sa najpravdepodobnejšie mohla stať "novou Čínou" Afriky.







Napriek obdivuhodnému rastu čelí Etiópia rôznym prekážkam. Hoci súčasná vláda dohliadala na rastúcu ekonomiku, potláča určité etnické skupiny v regiónoch krajiny. Viac ako 500 ľudí zomrelo v konfliktoch medzi políciou a etnickými skupinami, ktoré protestovali proti hrozivému autoritárstvu vlády, ktoré začalo koncom roka 2015. Nedávno konfrontácia medzi etnickými Oromosmi a etnickými Somálmi na juhovýchode krajiny viedla k najmenej 30 úmrtiam a vysídleniu 600 osôb.

Ak dokáže krajina prekonať politickú nestabilitu, ekonomické príležitosti má obrovské. Vzrastajúci počet obyvateľov, zlepšenie infraštruktúry a investície z Číny poskytnú Etiópii príležitosť udržať si miesto medzi svetovo najbrilantnejšími vývojovými príbehmi.