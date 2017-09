Ruský ropný koncern Rosnefť investuje v Kurdistane do výstavby plynovodu

dnes 15:16 -

Ruský ropný koncern Rosnefť podpísal s kurdskou regionálnou vládou dohodu o výstavbe plynovodu v regióne. Uviedli to dnes Rosnefť a zástupcovia kurdskej vlády.

Kurdistan už tri roky vyváža nezávisle od irackej centrálnej vlády ropu a tento rok sa na zoznam odberateľov tejto komodity dostal aj Rosnefť. Ten poskytol poloautonómnemu regiónu úvery v hodnote niekoľkých stoviek miliónov dolárov garantovaných neskoršími dodávkami ropy.

Najnovšie ruská spoločnosť rozšírila svoje investície v regióne aj na plynárenský sektor. Dva zdroje oboznámené so situáciou uviedli, že investícia do výstavby plynovodu by mohla dosiahnuť vyše 1 miliardy USD (835,91 milióna eur).

Okrem ropných má Kurdistan aj veľké ložiská plynu, ich rozvoj je však náročný. Dohoda s ruskou spoločnosťou umožní regionálnej kurdskej vláde rozvoj ložísk zemného plynu urýchliť.

Ako uviedla agentúra Reuters, exportná kapacita plynovodu sa odhaduje na zhruba 30 miliárd kubických metrov (m3) ročne. Plynovod by sa mal do prevádzky spustiť v roku 2019, zatiaľ len pre potreby Kurdistanu. S exportom by sa malo začať v roku 2020.