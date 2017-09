Med by sme mali kupovať od spoľahlivého včelára z regiónu, radí odborníčka

dnes 10:46 -

Práve v týchto dňoch končiaca sa včelárska sezóna núka Slovákom priestor na kúpu čerstvého tohtoročného medu. Vedúca ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku Tatiana Čermáková upozorňuje, aby ľudia nekupovali med predávaný na odpočívadlách pri cestách. "Najlepšie je ísť na špeciálne medové trhy alebo si nájsť vo svojom okolí spoľahlivého včelára, ktorý ponúkne svoj med z tejto sezóny," skonštatovala včelárska odborníčka.

Nákup kvalitného medu je pre bežných spotrebiteľov podľa jej slov zložitý proces. Najdôležitejšie je poznať včelára, od ktorého "tekuté zlato" nakupujú. "Dobrý včelár zvyčajne svojim zákazníkom ponúkne ochutnávku, často plní med zo zásobnej nádoby priamo pred nimi, čiže zákazník na vlastné oči vidí, ako sa s tým medom zaobchádza," vysvetlila Čermáková.

Druhou možnosťou je kúpa na trhovisku, kde vo veľa prípadoch nie je predávajúci zároveň aj producentom. "Je dôležité zobrať si pohár s medom do rúk a v prvom rade si prečítať etiketu, ktorá sa na ňom musí nachádzať. Na nej by malo byť okrem názvu napísané, odkiaľ produkt pochádza, kto je jeho producentom, často tam nájdeme aj registračné číslo včelára. To je akási záruka kvality," spresnila. Záujemcovia by si podľa nej mali skontrolovať aj vzhľad a hustotu medu.

"Ak napríklad ide o med kvetový, zvyčajne je svetlo zafarbený. Môže byť už aj kryštalický, pretože tento druh prirodzene kryštalizuje a musí byť hustý. Keď pohárom otočíme, musí tiecť pomaly. Medovicový typ je ešte hustejší. To je pre bežných ľudí jediná možnosť, ako zistia, či je med kvalitný a že je skutočne od včiel," vyjadrila sa.

Tohtoročná sezóna bola pre slovenských včelárov opäť podpriemerná, bežní spotrebitelia by preto s kúpou medu nemali vyčkávať. Ak si ho nekúpia na konci včelárskej sezóny, môže sa stať, že neskôr sa s tohtoročnou domácou produkciou nestretnú. "Väčší producenti si, samozrejme, nechávajú hlavný predaj na obdobie pred Vianocami, keď je zhánka po mede najväčšia," ozrejmila známa odborníčka z Liptova. Doplnila, že tento rok včelári vyprodukovali najviac kvetového medu. Dobrá znáška bola aj z repky olejnej, agátu a slnečnice.

Spotreba medu na Slovensku sa za uplynulé roky výrazne zvýšila. Momentálne sa pohybuje až na úrovni 1,2 kilogramu na osobu ročne. Posledné dve sezóny však včelárom príliš nepriali a výnosy medu niekoľkonásobne klesli. Slovenskí včelári tak nestíhajú pokrývať dopyt po ňom, dodala.