AKTUALIZÁCIA - NR SR: Poslanci zvolili za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie advokáta Miroslava Hliváka

dnes 18:46 -

Správa "NR SR: Poslanci zvolili za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie advokáta Miroslava Hliváka" rozšírená o ďalšie informácie v štvrtom až siedmom odseku.

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Parlament v stredu zvolil za nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na päť rokov advokáta Miroslava Hliváka. V tajnom hlasovaní získal 78 zo 104 platných hlasov, proti bolo 21 poslancov a piati sa zdržali. Päť odovzdaných hlasov bolo neplatných. Kandidáta na šéfa inštitúcie dozerajúcej na priebeh verejných obstarávaní navrhla parlamentu vláda. Hlivák sa ujme funkcie 14. septembra a vystrieda tak doterajšiu predsedníčku ÚVO Zitu Táborskú, ktorej nedávno uplynulo päťročné funkčné obdobie.

Hliváka ako kandidáta na predsedu ÚVO pôvodne navrhla Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Novozvolený šéf ÚVO je partnerom Advokátskej kancelárie Soukeník - Štrpka, s. r. o., z Bratislavy.

Poslanci po zhruba polhodinovej rozprave o návrhu vlády na voľbu predsedu ÚVO najprv rozhodli 76 hlasmi zo 121 prítomných o tajnom hlasovaní. Návrh vlády zdôvodnila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most - Híd) s tým, že členovia vlády vybrali kandidáta na základe verejného vypočutia deviatich uchádzačov z 30. augusta.

Poslanec Alojz Baránik (SaS) v rozprave pred tajným hlasovaním povedal, že kandidát na šéfa ÚVO je presne taký, akého možno od tejto vlády očakávať. "Je to advokát, ktorý pracuje najmä pre túto vládu," uviedol poslanec s tým, že pomáhal inštitúciám, ktoré majú zodpovednosť za sporný tender na prevádzku kompy Vojka - Kyselica. "Nič nové neočakávajme od tohto kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie," povedal Baránik. Myslí si, že vo verejnom obstarávaní sa bude rozkrádať ešte viac a sofistikovanejšie ako doteraz. "Považujem za vrcholne trápne, že pani ministerka musí sem predložiť takého kandidáta," dodal poslanec.

Ondrej Dostál (SaS) naznačil, že nový šéf ÚVO by mohol byť neoficiálne kandidátom Mosta - Híd. "To, či je niekto nominantom Mosta - Híd, nie je možné určiť len podľa toho, kto je formálne podpísaný pod návrhom. Aj keď pána Hliváka navrhla Právnická fakulta Univerzity Komenského, nijako sa to nevylučuje s konštatovaním, že môže byť nominantom Mosta - Híd, alebo človekom blízkym Mosta - Híd," vyhlásil Dostál.

Poslanca zarazilo, že kandidát na šéfa ÚVO sa údajne v minulosti vyhrážal médiám za kritický článok, namiesto toho, aby primerane zareagoval. "Obávam sa, že keď si kolega Baránik tiež dovolil čosi kritické povedať na pána Hliváka, tak musí počítať s následkami. Nejaká žalôbka možno príde, ale kolega je na podobné veci zvyknutý, tak zvládne aj túto," dodal Dostál.

Ministerka Žitňanská komentovala rozpravu ako štandardnú súčasť opozično-vládneho súboja. "Vyberá (kandidáta) vláda na základe verejného híringu, čím má byť zabezpečené to, aby sme sa vyhli kandidatúram, ktoré by boli neprijateľné. Keď návrh dáva vláda, z povahy veci právnej úpravy vyplýva, že to nebude opozičný kandidát," poznamenala Žitňanská v reakcii na niektorých poslancov.. Za otázne označila, či by kandidát mal byť opozičný.