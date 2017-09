Včelári zažili ďalšiu podpriemernú sezónu, ceny medu by sa meniť nemali

dnes 8:16 -

Nezvyčajne dlhá zima a silné jarné mrazy v niektorých častiach Slovenska poškodili nielen úrodu ovocia, ale aj produkciu medu. "Práve končiaca sa včelárska sezóna bola tento rok na Slovensku opäť veľmi nevyrovnaná. Niektoré lokality najmä v podhorských oblastiach nemajú vôbec žiadny med, včelári tam museli svoje včelstvá dokrmovať. Naopak, celkom dobrej znáške sa tešia napríklad na juhu krajiny," povedala pre TASR vedúca Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku Tatiana Čermáková s tým, že tento rok včelári vyprodukovali najviac kvetového medu.

Dobrá znáška bola podľa nej aj z repky olejnej, agátu a slnečnice. Nepriaznivé počasie však negatívne ovplyvnilo výnosy lesného a medovicového medu. "Je veľmi málo lokalít, kde by sme si dnes mohli kúpiť tohtoročný medovicový med," vysvetlila. Z pohľadu množstva vyprodukovaného medu rok 2017 vo všeobecnosti kopíruje ten vlaňajší, kedy ho mali včelári oproti nadpriemernému roku 2015 takmer o polovicu menej, myslí si Čermáková.

"Ceny medu by sa meniť nemali. Pohybujú sa v závislosti od regiónu priemerne od piatich do ôsmich až desiatich eur za kilogram. Rozhodujúcim faktorom je kúpyschopnosť obyvateľstva," skonštatovala vedúca Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. Bežní spotrebitelia by sa o kúpu "tekutého zlata" mali podľa nej zaujímať práve v tomto období. Ak si ho nekúpia na konci včelárskej sezóny, môže sa stať, že neskôr sa s tohtoročnou domácou produkciou nestretnú.

Spotreba medu na Slovensku sa za uplynulé roky výrazne zvýšila. Momentálne sa pohybuje až na úrovni 1,2 kilogramu na osobu ročne. Posledné dve sezóny však včelárom príliš nepriali a výnosy medu niekoľkonásobne klesli. Slovenskí včelári tak nestíhajú pokrývať dopyt po ňom, dodala na záver.