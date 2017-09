Libra voči doláru stúpla najvyššie za posledný rok

dnes 17:46 -

Britská libra v utorok oproti doláru stúpla na najvyššiu hodnotu za posledný rok, a to na 1,3252 USD/GBP z pondelkovej uzatváracej úrovne 1,3173 USD/GBP. Dôvodom bola správa o tom, že britská inflácia posilnila viac, ako analytici odhadovali. To u investorov vyvolalo predpoklad, že Bank of England pravdepodobne zvýši úrokové sadzby skôr, ako sa očakávalo.

Dolár však posilnil voči jenu aj oproti euru. Voči jenu americká mena vzrástla na 110,02 JPY/USD z hodnoty 109,34 JPY/USD. Spoločná európska mena oslabila na 1,1945 USD/EUR z úrovne 1,1962 USD/EUR.