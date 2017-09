BCPB - Oznam

dnes 17:46 -

Upozornenie pre emitentov:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.9.2017) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok 2017. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť polročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120012600 emitenta EPH Financing SK, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 38 000.

Vylúčenie z obchodovania:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v súlade s Článkom 10 ods. 10.3 Pravidiel regulovaného voľného trhu rozhodla s účinnosťou od 2.9.2017 o vylúčení z obchodovania nasledovných emisií cenných papierov na regulovanom voľnom trhu, z dôvodu nesplnenia zákonných informačných povinností emitentov nedoručením ročnej finančnej správy k 31.12.2016 spolu s dokladom o jej uverejnení:

ISIN: CS0009020557 – emitent Tatranská teplárenská, a.s.

ISIN: CS0005052356 – emitent VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

BCPB v súlade s Článkom 10 ods. 10.1 písm. a) Pravidiel regulovaného voľného trhu pozastavila s účinnosťou od 1.6.2017 obchodovanie s cennými papiermi na regulovanom voľnom trhu z dôvodu nesplnenia zákonných informačných povinností voči Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. nedoručením ročnej finančnej správy k 31.12.2016 spolu s dokladom o jej uverejnení. BCPB v súlade s Článkom 10 ods. 10.3 Pravidiel regulovaného voľného trhu rozhodla o vylúčení cenných papierov z regulovaného voľného trhu tých emitentov, ktorí si nesplnia informačnú povinnosť v dodatočne stanovenej trojmesačnej lehote.