Goldman Sachs: Stavte na tieto tri meny a možno ešte do konca roka zarobíte

Zdroj: IW,goldman Sachs

Foto: TASR/AP

dnes 0:58 -

Šéf globálnych stratégov Goldman Sachs pre oblasť devízových trhov a rozvíjajúcich sa trhov, Zach Pandl , si myslí, že pokračovanie poklesu hodnoty amerického dolára nie je na programe dňa. Rovnako nečaká ani ďalší vzostup eura.

Pandl odporúča investorom zamerať sa na "priaznivé globálne podmienky pre rast a relatívnu cyklickú pozíciu na trhoch". Zároveň dodal, že mnohé z centrálnych bánk, ktoré boli v minulých rokoch trochu opatrnejšie, môžu odvážnejšie hovoriť o sprísňovanie menovej politiky vďaka zlepšujúcim sa ekonomickým podmienkam. Investorom, ktorí chcú využiť túto pozíciu centrálnych bánk, odporúčajú tri obchody, ktoré by mali valorizovať normalizáciu menovej politiky.

Posilnenie švédskej a nórskej koruny voči euru a britskej libre

"Cyklický obraz vo Švédsku je mierne odlišný od Nórska, ale domnievame sa, že tak ako Riksbank, aj Norges Bank začnú s normalizáciou skôr, než čakajú trhy. Vo Švédsku je inflácia nad cieľom centrálnej banky a inflačné očakávania po poklese medzi rokmi 2012 a 2015 vzrástli. Úrokové sadzby vo výške -0,5 % nezodpovedajú tomuto vývoju," hovorí Zach Pandl.





Problém Nórska podľa analytika tkvie v niektorých voľných kapacitách, ale rast je v súčasnosti silný. "Nórska centrálna banka môže zvážiť prvú zmenu úrokových sadzieb po poslednom znížení v marci 2016," dodáva Pandl.

Čo sa týka Európy, stratég očakáva, že "ECB udrží úrokové sadzby stabilné, aj keď plánuje znížiť kvantitatívne uvoľnenie". Bank of England sa podľa neho nebude zaoberať zacielením na infláciu kvôli politickej neistote a dlhodobému riziku Brexitu.



Posilnenie austrálskeho a novozélandského dolára voči jenu

"Rovnako ako vo Švédsku a Nórsku sa fundamenty v Austrálii a na Novom Zélande trochu odlišné. Aj tak očakávame, že obe centrálne banky pristúpia k zvýšeniu sadzieb skôr, než to čakajú trhy, a oba doláre budú ťažiť z priaznivého globálneho rastu," myslí si Pandl .





V menovej politike Japonska podľa stratéga v najbližšom čase k zmene nedôjde. Kontrola výnosovej krivky by mala zintenzívniť vplyv vyšších sadzieb v iných krajinách na japonský jen. "Ak celosvetová ekonomika udržuje súčasný trend, páry AUD / JPY a NZD / JPY ponúkajú zaujímavý rastový potenciál," dodáva Pandl.

Pokles amerického dolára oproti kanadskému doláru

Trhy podľa Pandla trochu podceňujú potenciál rastu úrokových sadzieb v Kanade, ktorá má za sebou solídny ekonomický rast v prvom štvrťroku (reálny HDP +3,7 %), ktorý by mohol pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

"Inflácia je stále pod cieľom centrálnej banky, ale bankári sa viac sústreďujú na zníženie nevyužitej kapacity a do istej miery aj na riziká pre finančnú stabilitu. Miera nezamestnanosti v Kanade v júli klesla na 6,3 % a ceny domov sú stále vysoké, takže pochybujeme, že Bank of Canada by mohla zvyšovanie úrokových sadzieb pozastaviť," hovorí Pandl. Výsledkom by bol pokles menového páru USD / CAD.





Stratég Goldman Sachs ku všetkým uvedeným obchodom dodáva, že ide o procyklické odporúčania, ktoré sú v súlade so súčasnou silou globálnej ekonomiky. Zároveň pripomína riziká, s ktorými musia investori počítať. "Spomalenie globálnej ekonomickej expanzie alebo rast geopolitického napätia by mohli naše odporúčania nepriaznivo ovplyvniť. A keďže ide o nákupné odporúčania na komoditné meny, výrazný pokles cien ropy alebo kovov by mohol tiež viesť k ich nenaplnenia," uzatvára Pandl.